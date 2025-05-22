Два сотрудника израильского посольства застрелены в Вашингтоне

Двое сотрудников посольства Израиля — мужчина и женщина — были застрелены в среду в центре Вашингтона у здания Еврейского музея. Инцидент произошел недалеко от отделения ФБР и Белого дома.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм на социальной медиа-платформе X.

По данным полиции, нападавший — 30-летний Элиас Родригес из Чикаго — подошёл к группе из четырёх человек и открыл огонь. Жертвы скончались на месте. Затем Родригес зашел в здание музея, где был задержан охраной. При этом он выкрикивал лозунги "Свободу Палестине!"

Личности погибших, которые планировали обручиться на следующей неделе в Иерусалиме, пока не раскрываются.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее "актом антисемитизма" и пообещал бороться с ненавистью и радикализмом .

Посол Израиля в ООН Данни Данон охарактеризовал инцидент как "отвратительный антисемитский теракт" и потребовал жёстких мер от США .

"Мы уверены, что власти США примут решительные меры против тех, кто несёт ответственность за этот преступный акт, - говорится в сообщении Данона на сайте X. - Израиль будет продолжать действовать решительно для защиты своих граждан и представителей везде в мире".

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм выразила соболезнования жертвам и пообещала привлечь преступника к ответственности. Она сообщила, что расследование ведётся совместно с ФБР. Подозреваемого проверяют на связь с террористическими группами .

Инцидент произошел на фоне напряжённости в американо-израильских отношениях: США пытаются договориться с Ираном о ядерной сделке, в то время как Израиль рассматривает возможность удара по иранским объектам .

В ЕС критикуют действия Израиля в Газе и на Западном берегу Иордана, что добавляет политической сложности ситуации .

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить безопасность посольств по всему миру.

Нападение в Вашингтоне стало не только трагедией для семей погибших, но и поводом для обострения международных дискуссий. Вопрос о том, был ли это спонтанный акт насилия или часть более масштабной провокации, остаётся открытым. Пока ФБР и полиция изучают мотивы Родригеса, конфликт между поддержкой населения Палестины и борьбой с антисемитизмом выходит на новый уровень.