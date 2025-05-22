Новый северокорейский эсминец получил пробоины при спуске на воду

Церемония, на которой присутствовал Ким Чен Ын, проходила 21 мая в Чхонджине. Во время спуска на воду нового северокорейского эсминца произошла серьезная авария.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын подверг резкой критике чиновников за ущерб, нанесенный новому эсминцу во время неудачной церемонии спуска на воду, назвав случившееся "недопустимой серьезной аварией" и "преступлением".
Государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким, присутствовавший на мероприятии в среду в Чхонджине на северо-востоке страны, также обвинил ученых и операторов верфи в "неосторожности, безответственности и ненаучном эмпиризме".
По данным агентства, во время спуска на воду новый боевой корабль водоизмещением 5 000 тонн потерял равновесие, и в результате опрокидывания был поврежден корпус судна, несколько пробоин обнаружены в его нижней части.
Подробности того, насколько серьезны повреждения и пострадал ли кто-нибудь в результате аварии, не сообщаются.
Лидер Северной Кореи потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии, отметив, что этот вопрос связан с "авторитетом страны".
Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи предположил, что поврежденное судно все еще находится в воде.
Этот провал стал конфузом для Кима, который занимается модернизацией своих военно-морских сил.
Пхеньян редко признает неудачи, связанные с военными действиями, но, по мнению наблюдателей, раскрытие информации об аварии при спуске на воду свидетельствует о том, что Ким серьезно относится к своей программе развития ВМС.
"Это позор. Однако причина, по которой Северная Корея раскрыла этот инцидент, заключается в том, что она хочет показать, что ускоряет модернизацию своих военно-морских сил и выражает уверенность в том, что в конечном итоге сможет построить более мощный флот", - сказал эксперт по военно-морским силам из сеульского университета Ханьян Мун Кын Сик.
По его словам, авария могла произойти из-за того, что северокорейские рабочие не были знакомы с таким большим кораблем и торопились спустить его на воду.
На прошлой неделе северокорейский сайт 38 North сообщил, что корабль собирались спустить на воду боком с причала в Чхонджине, что редко случается в этой стране.
Церемония была организована через месяц после того, как первый военно-морской эсминец страны, получивший название "Чо Хён", был представлен руководству страны. Государственные СМИ утверждали, что корабль способен справиться с целым рядом систем вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты с ядерным зарядом. Южнокорейские чиновники заявили, что "Чо Хён", скорее всего, был построен при содействии России.
Ким объясняет необходимость укрепления военного потенциала своей страны внешней угрозой со стороны США и их союзников в регионе.