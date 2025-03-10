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Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря

Архив
Архив Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Северная Корея произвела пуски баллистических ракет в сторону Желтого моря на фоне начала совместных учений Южной Кореи и США.

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Северная Корея провела пуски нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщили военные Южной Кореи, спустя несколько часов после того, как Сеул и Вашингтон возобновили крупные ежегодные военные учения, известные как "Щит свободы". Пхеньян называет эти учения "опасной провокацией", накаляющей атмосферу на Корейском полуострове.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракетные пуски были произведены из северокорейской провинции Хванхэ. "Наши вооруженные силы усиливают бдительность и меры по наблюдению, поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с США", - информировали в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея.

Учения "Щит свободы", включающие испытания по командно-штабной подготовке и связанные с ней полевые учения, продлятся до 20 марта.

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