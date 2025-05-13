В Нью-Йорке начались судебные слушания по делу рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом Пи Дидди. Его обвиняют в сговоре с целью рэкета, сексуализированном насилии, торговле людьми и вовлечении женщин в занятие проституцией.

Прокуроры утверждают, что Комбс превратил свою бизнес-империю в криминальную для удовлетворения своих сексуальных фантазий.

После отбора присяжных и вступительных речей сторон обвинения и защиты, в суде заслушали первые свидетельские показания.

Комбс на заседание в понедельник прибыл в белом свитере, заметно поседевшим. Он обнял своих адвокатов и показал большой палец вверх, адресовав этот жест группе людей, пришедших его поддержать. Ранее утром очередь на вход в здание суда растянулась на целый квартал.

Журналисты сфотографировали мать Комбса и его детей, направлявшихся на слушания.

За ходом процесса наблюдает окружной судья США Арун Субраманиан. Главный обвинитель - помощник прокурора США Морин Коми. Также сторону обвинения представляет помощница прокурора Эмили Джонсон. Она выступила со вступительным словом.

Интересы рэпера в суде отстаивает нью-йоркский адвокат Марк Агнифило, а вступительную речь произнесла адвокат Тени Джерагос.

В нём она признала, что агрессивное поведение подзащитного, часто усугубляемое алкоголем, ревностью и наркотиками, может служить основанием для обвинений в домашнем насилии.

Однако Джерагос настаивала, что на таком поведении нельзя основывать обвинения в секс-торговле и рэкете. Она допустила, что присяжные могут воспринимать Дидди как "придурка" и не одобрять его "извращённые" сексуальные практики, но, по мнению адвоката, это не может служить доказательством совершения тяжких преступлений.

55- летний Дидди не признал себя виновным ни по одному из пяти пунктов обвинительного заключения.

Прокуроры утверждают, что рэпер устраивал оргии, известные в его кругах как "отвязные вечеринки" и "ночи дикого короля", принуждал женщин участвовать в них, накачивая наркотиками и алкоголем.

Комбса обвиняют в том, что он шантажировал жертв, угрожал им, пытаясь заставить их молчать, применял к ним физическое насилие, включая удушение, удары, пинки и таскание за волосы.

По словам помощницы прокурора Эмили Джонсон, компания Дидди оплачивала его знаменитые вечеринки, которые проводились в гостиничных номерах в США и за их пределами. Джонсон добавила, что сотрудники из команды хип-хоп-звезды устанавливали в номерах специальное освещение по указанию Комбса, заказывали дополнительное постельное бельё и лубриканты.

Одной из первых суд заслушает свидетельницу по делу Кассандру (Кэсси) Вентуру. Джонсон рассказала, что ранее Комбс грозил своей бывшей партнёрше обнародовать записи её секса с мужчинами из эскорта - "воспоминания о самых унизительных ночах в её жизни", - добавила представительница стороны обвинения. Она уточнила, что Комбс принуждал многих, включая Вентуру к групповому сексу, наблюдал за происходящим, предаваясь утехам, часто снимал на видео.

В 2023 году Кэсси подала судебный иск против Дидди, который был урегулирован по соглашению сторон в течение нескольких часов. Однако именно это стало толчком к расследованию, которое со временем разрасталось за счёт всё новых и новых свидетельских показаний предполагаемых жертв.

В понедельник также присяжным представили записи с камер наблюдения, запечатлевшие нападение Комбса на Кэсси в лос-анджелесском отеле в марте 2016 года.

На кадрах видно, как Кэсси стоит у лифта отеля с сумкой, а Комбс выходит из-за угла, валит её на землю, пинает, а затем тащит обратно в номер.

После того, как в прошлом году несколько американских телеканалов показали это видео, Дидди извинился, сказав, что ему "противно" за свои действия.

Суперзвезде хип-хопа, который считался одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии, грозит минимум 15 лет тюрьмы, максимум - 50. С момента своего ареста в сентябре он содержится в федеральной тюрьме в Бруклине. Ожидается, что судебный процесс продлится два месяца.