Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его пока не устраивают предложения Ирана по заключению сделки и что в противном случае США «придется довести дело до конца», после того как иранское государственное телевидение сообщило подробности того, что оно назвало проектом соглашения.

Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, Трамп добавил, что не спешит с заключением соглашения о прекращении войны с Ираном, хотя еще на выходных утверждал, что оно почти готово.

«Иран очень настроен, им очень нужна сделка. Пока до нее еще не дошло. Нас это не устраивает, но в итоге мы ею будем довольны», - сказал Трамп.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ на угрозы возобновить военную операцию, которую США и Израиль начали 28 февраля и приостановили в апреле, заявил, что превратит свое побережье в «кладбище для агрессоров».

Трамп, однако, настаивал, что иранцы «ведут переговоры на последних парах».

Иранское государственное телевидение ранее в среду сообщило, что в проекте меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном содержится обязательство снять морскую блокаду Ирана, возобновить судоходство в Ормузском проливе и вывести американские войска из Персидского залива.

В Белом доме назвали этот сюжет «полной выдумкой».

«Взорвать их»

Трамп заявил, что «никто», включая Тегеран, не будет контролировать Ормузский пролив, и отверг сообщения о том, что Иран и расположенный в заливе Оман могут управлять системой взимания пошлин за проход судов.

Американский лидер, которому в следующем месяце исполняется 80 лет, даже заявил: «Оман будет вести себя, как все остальные, иначе нам придется их взорвать», - замечание, которое, по всей видимости, адресовалось Ирану.

Затем Трамп допустил, что соглашение с Ираном может зависеть от его усилий добиться, чтобы Саудовская Аравия и другие страны присоединились к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем.

«Я не уверен, что нам стоит заключать сделку, если они не подпишут», - сказал Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что развязал войну с Ираном, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Он фактически подтвердил сообщения о том, что обсуждаемая сделка может отложить решение вопроса о запасах обогащенного урана Ирана на более поздний срок, зато открыть Ормузский пролив, жизненно важный для поставок нефти.

На вопрос, согласился ли бы он сейчас на сделку, которая лишь предусматривает продолжение переговоров по урану, Трамп ответил: «Ну, частично да. Потому что это меморандум о взаимопонимании, чтобы все шло быстрее».

Трамп также заявил, что его не устраивает вариант, при котором запасы иранского урана заберут Россия или Китай, хотя и такое решение предлагалось.

Госсекретарь США Марко Рубио, сидевший рядом с Трампом, отметил, что на переговорах с Ираном есть «некоторый прогресс и интерес».

«В ближайшие часы и дни мы увидим, удастся ли добиться прогресса», - сказал Рубио.