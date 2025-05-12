Трампу нужны тюрьмы? Европа может предложить свои...

"Я говорю об очень плохих людях"

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Дональду Трампу не нужны правонарушители дома. Он предложил отправлять американских граждан, осужденных за насильственные преступления, в Сальвадор, а именно в тюрьму СЕСОТ, которую называют самой жесткой и опасной в мире. Это исправительное учреждение уже используется для заключенных иностранцев, депортированных из США. По словам Трампа, президенту Сальвадора Букеле "придется построить еще пять таких мест", чтобы ответить на потребности Америки. "Я говорю о жестоких людях, - пояснил американский лидер. - О действительно плохих людях".

На недавней встрече с Букеле Трамп выдвинул провокационный план депортации не только нелегалов, но и осужденных граждан США. Правда, как сообщают эксперты, насильственная отправка американцев в зарубежные тюрьмы противоречит Конституции, но Трамп уточнил, что этой проблемой занимаются.

Но CECOT, похоже, становится слишком тесной для нужд Трампа. Ему нужно больше площадей. Неслучайно президент США решил вновь открыть закрытую 62 года назад островную тюрьму "Алькатрас", где в свое время сидели самые опасные преступники, например, Аь Капоне. Правда, эксперты сомневаются в целесообразности переустройства "Алькатраса", ряд зданий которого буквально разваливается на части...

Под замком в Европе?

Однако если Трампу нужны именно островные тюрьмы, то Евросоюзу есть что предложить, включая исторические объекты. В каждой шутке есть доля правды: вот что мог бы задействовать в Старом свете американский президент.

Начнем с самого известного острова-тюрьмы - Замок Иф, близ Марселя.

A view of the Chateau d'If on the Ile d'If island, near Marseille AP Photo

Несмотря на то, что самый известный узник, граф Монте-Кристо, был вымышленным персонажем романа Александра Дюма, в замке Иф содержалось и множество реальных людей с середины 1600-х годов до конца XIX века.

Крепость надежна: хотя в романе Дюма описан побег из замка, историки сообщают, что на деле это никому не удалось.

Далее следует Остров Дьявола, один из трёх островов архипелага Иль-дю-Салю в 13 километрах от побережья Французской Гвианы.

Тамошняя исправительная колония, действовавшая с 1852 по 1952 год, была печально известна своим жестоким обращением с заключенными и высокой смертностью из-за тропических болезней.

Convicts, banished from their country, sailed from France to Devil's Island in 1935. (AP Photo) AP Photo

Остров Дьявола увековечил писатель Анри Шаррьер, бывший заключенный. В 1969 году он написал ставший бестселлером роман "Мотылек"№ о своем успешном побеге.

Ещё одна опция - Голи-Оток, необитаемый остров у Адриатического побережья Хорватии площадью всего в 5 квадратных километров. В 1949-м по приказу Тито его превратили в лагерь для политзаключенных.

Prison buildings covered with graffiti reading "Long Live Comrade Tito" are seen on this undated file photo of the notorious communist-era jail situated on Goli Otok. DAMIR CARGONJA/AP

Тюрьма существовал до 1989 года. Примечательно, что в годы Первой мировой войны Австро-Венгерская империя отправляла на Голи-Оток русских военнопленных.

Тюрьма стала известна после смерти Тито в 1980 году, когда сербский писатель Антоние Исакович выпустил роман о заключённых Голи-Оток, ставший бестселлером.

Если потенциальное предложение "тюрьмы в обмен на тарифы" провалится, Европа может обратить внимание Трампа на систему уголовного правосудия в Нидерландах, где количество заключенных сократилось с 94 на 100 000 граждан до 51 в период с 2005 по 2016 год - в основном благодаря усилиям по перевоспитанию правонарушителей. Результаты: Некоторые пустующие тюрьмы там перепрофилированы под отели или культурные центры.