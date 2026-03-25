Президент Беларуси Александр Лукашенко начал свой первый официальный визит в Северную Корею - эти две страны объединяют западные санкции, близость к России и обвинения в нарушениях прав человека.

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Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщило, что двухдневный визит призван углубить связи и "определить ключевые области взаимных интересов и наиболее перспективные проекты для реализации".

Минск и Пхеньян оказывали Москве помощь в войне в Украине: КНДР направила туда сухопутные войска и оружие, а Беларусь послужила плацдармом для российского вторжения в 2022 году.

Ким Чен Ын и Лукашенко встречались в сентябре в Пекине на военном параде на площади Тяньаньмэнь, где, как сообщается, северокорейский диктатор и пригласил в гости белорусского коллегу.

Аналитики считают, что этот визит призван продемонстрировать солидарность между странами, выступающими против западного порядка.

"Ким постарается использовать эту возможность для повышения своего дипломатического авторитета и укрепления солидарности так называемого антизападного блока", - отметила в интервью агентству "Франс Пресс" Ли Хо-рён из Корейского института оборонного анализа.

Ранее в письме Лукашенко Ким Чен Ын заявил о своей "готовности расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества до нового, более высокого уровня в соответствии с требованиями новой эпохи", сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В ответ белорусский лидер заявил, что "Минск подтверждает свою заинтересованность в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на всех уровнях".

Лукашенко и Ким встречались в сентябре на параде в Пекине Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Военная поддержка России и репрессии

Северная Корея находится под давлением западных санкций, в основном из-за своей ядерной программы и ракетной деятельности, а также из-за поддержки России в войне против Украины.

По оценкам южнокорейских и западных разведывательных агентств, Северная Корея направила в Россию тысячи солдат, в основном в Курскую область, вместе с артиллерийскими снарядами, ракетами и реактивными системами.

По оценкам Южной Кореи, около 2000 северокорейских солдат погибли и тысячи получили ранения.

Аналитики утверждают, что взамен КНДР, которую Владимир Путин посетил в 2024 году, получает от России финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители.

Это позволило Пхеньяну уменьшить зависимость от своего главного долгосрочного спонсора, Китая.

Международные правозащитные организации обвиняют северокорейский режим в пытках, публичных казнях, создании тюремных лагерей, принудительном труде и ограничениях свободы выражения мнений и передвижения.

Ким Чен Ын Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Тем временем Лукашенко ещё глубже втянул Минск в орбиту влияния России и за три десятилетия своего правления жёстко подавил всякое инакомыслие внутри страны.

За жестокое подавление протестов в 2020 году, а также содействие российскому вторжению в Украину Запад ввел широкие санкции против Минска .

Однако президент США Дональд Трамп в течение своего второго срока решил наладить связи с Беларусью, ослабив санкции и приняв её в свой "Совет мира".

За последние месяцы, в основном благодаря усилиям Вашингтона, белорусские власти освободили десятки политзаключённых, в том числе 250 человек в начале этого месяца. При этом большинство из них были выдворены из страны, а в тюрьмах по-прежнему содержатся сотни оппонентов режима Лукашенко.

Трамп встречался с Кимом во время своего первого срока, и ходят слухи о возможной повторной встрече, когда президент США совершит свой отложенный визит в Китай в следующем месяце.