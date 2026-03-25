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Трамп заявил о "подарке" от Ирана. Тегеран утверждает, что США ведут переговоры "сами с собой"

Последствия удара по Табризу
Последствия удара по Табризу Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
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Тем временем в Тегеране и в других городах Ирана гремят взрывы, а иранские власти обещают продолжить наносить удары в ответ на атаки США и Израиля.

Иран нанес новый раунд ударов по всему Ближнему Востоку в среду утром, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, а также сообщил о подарке от Ирана, связанным с нефтью и газом.

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"Они заключат сделку. Вчера они сделали что-то потрясающее, на самом деле. Они подарили нам подарок. И этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоимостью в огромную сумму денег. И я не собираюсь рассказывать вам, что это за подарок...", - сказал Трамп.

Иранские военные в среду заявили, что США ведут переговоры "сами с собой". Официальный представитель МИД Ирана также опроверг последние заявления Трампа.

На этом фоне появились сообщения , что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов стран, которые посчитает "невраждебными". Информацию об этом опубликовала газета Financial Times.

Тем временем в Тегеране и в других городах Ирана гремят взрывы, а иранские власти обещают продолжить наносить удары в ответ на атаки США и Израиля.

Израильские военные объявили, что поразили предприятие по производству морских крылатых ракет, расположенное в Тегеране.

Иран между тем атаковал Израиль и базы, где размещен американский военный персонал в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В Тель-Авиве в среду утром прозвучал сигнал ракетной опасности.

Дым поднимается в воздух после удара иранского беспилотника по топливному складу в международном аэропорту Кувейта. Обломки перехваченной иранской ракеты упали на жилые здания на востоке Садовской Аравии. Сообщается о материальном ущербе, пострадавших нет.

На территории Ливана продолжается военная операция Израиля против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлах". А ливанское правительство объявило посла Ирана персоной нон грата, дав ему пять дней на то, чтобы покинуть страну.

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