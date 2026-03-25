Трамп заявил о "подарке" от Ирана. Тегеран утверждает, что США ведут переговоры "сами с собой"

Иран нанес новый раунд ударов по всему Ближнему Востоку в среду утром, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, а также сообщил о подарке от Ирана, связанным с нефтью и газом.

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"Они заключат сделку. Вчера они сделали что-то потрясающее, на самом деле. Они подарили нам подарок. И этот подарок прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоимостью в огромную сумму денег. И я не собираюсь рассказывать вам, что это за подарок...", - сказал Трамп.

Иранские военные в среду заявили, что США ведут переговоры "сами с собой". Официальный представитель МИД Ирана также опроверг последние заявления Трампа.

На этом фоне появились сообщения , что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов стран, которые посчитает "невраждебными". Информацию об этом опубликовала газета Financial Times.

Тем временем в Тегеране и в других городах Ирана гремят взрывы, а иранские власти обещают продолжить наносить удары в ответ на атаки США и Израиля.

Израильские военные объявили, что поразили предприятие по производству морских крылатых ракет, расположенное в Тегеране.

Иран между тем атаковал Израиль и базы, где размещен американский военный персонал в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В Тель-Авиве в среду утром прозвучал сигнал ракетной опасности.

Дым поднимается в воздух после удара иранского беспилотника по топливному складу в международном аэропорту Кувейта. Обломки перехваченной иранской ракеты упали на жилые здания на востоке Садовской Аравии. Сообщается о материальном ущербе, пострадавших нет.

На территории Ливана продолжается военная операция Израиля против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлах". А ливанское правительство объявило посла Ирана персоной нон грата, дав ему пять дней на то, чтобы покинуть страну.