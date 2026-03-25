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"Нуэстра Америка" доставила на Кубу гуманитарный груз

Granma 2.0, входящее в состав флотилии активистов, прибывает к берегам Кубы с 30 тоннами гуманитарной помощи.
Granma 2.0, входящее в состав флотилии активистов, прибывает к берегам Кубы с 30 тоннами гуманитарной помощи. Авторское право  Jorge Luis Baños / AP
Авторское право Jorge Luis Baños / AP
By Javier Iniguez De Onzono
Опубликовано
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Цель флотилии — привлечь внимание к экономическому и гуманитарному кризису на Кубе, обострившемуся из-за эмбарго США на поставки нефти из Венесуэлы.

Главный корабль флотилии Nuestra America, Granma 2.0 или Maguro, бросил якорь порту Гаваны после шестидневного плавания, выйдя в прошлый четверг из Прогресо-де-Кастро (Юкатан, Мексика) с 14 тоннами продовольствия и медикаментов, 73 солнечными батареями и дюжиной велосипедов.

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На борту судна находились 32 члена экипажа из 10 стран, которых приветствовали представители Кубинского института дружбы с народами. Несколько левых политиков присоединились к инициативе в минувшие выходные: бывший вице-президент Испании Пабло Иглесиас и депутаты Хавьер Санчес (Podemos) и Херардо Писарелло (Sumar). Они прилетели на остров, где встретились с авторитарным лидером Карибского режима Мигелем Диасом-Канелем.

Цель инициативы привлечь внимание к экономической и гуманитарной ситуации, на Кубе, которая усугубляется в условиях нефтяной блокады со стороны США. Эту меру ООН назвала противоречащей международному праву.

Два других гуманитарных судна, отправившихся из мексиканского Канкуна, были вынуждены изменить курс из-за плохой погоды.

"Мы знаем, что то, что мы привезем на наших лодках, - это капля в океане потребностей Кубы, которая уже более шести десятилетий живет в условиях блокады со стороны США", - сказал журналистам Тьяго Сильва. Бразильский активист уже участвовал во флотилии Alma вместе с Гретой Тунберг, которая была задержана в международных водах Армией обороны Израиля 2 октября 2025 года при попытке добраться до побережья Газы.

Среди других левых лидеров, прибывших в Гавану, - член британского парламента Джереми Корбин, бывший лидер и перебежчик из британских лейбористов, колумбийский сенатор Клара Лопес и один из координаторов Прогрессивного интернационала Дэвид Адлер. На мероприятии также присутствовали евродепутаты Марк Ботенга (Бельгия), Эмма Фурро (Франция) и Доменико Лукано (Италия), все из группы "Левые", а также итальянский независимый депутат Иллария Салис.

Несколько правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, обвиняют кубинское правительство в продолжении произвольных арестов и пыток критиков, независимых активистов и политических оппонентов, которые уже имели место при предыдущем руководстве братьев Кастро. По оценкам, в тюрьмах на Кубе содержится более 1000 политических заключенных, в том числе 30 человек в возрасте до 18 лет.

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