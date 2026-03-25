Залетевший со стороны России дрон врезался в трубу электростанции в Эстонии

Беспилотник, прилетевший со стороны России, попал в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии. Об сообщило агентство AFP со ссылкой на службу внутренней безопасности страны. Инцидент произошел 25 марта в 03:43. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении службы.

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К месту инцидента прибыли саперы Спасательного департамента, а дело расследуется Департаментом полиции безопасности.

Генеральный прокурор Астрид Аси сообщила: "По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. В настоящее время проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства". Ее заявление цитирует Delfi.

Как пишут эстонские СМИ, по предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила непосредственных повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.

Во вторник вечером вторника и в ночь на среду Украина наносила удар с помощью беспилотников по порту Усть-Луга и объектам в Ленинградской области.

"Речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться", - сказал Марго Паллосон генеральный директор Полиции безопасности Эстонии.

Также в среду о попадании беспилотника в свое воздушное пространство со стороны России сообщило Минобороны Латвии. Обломки дрона были найдены в районе города Краслава, недалеко от границы с Беларусью. Пострадавших, как сообщается, нет.