По словам сотрудников банка и официальных лиц, у венгерских таможенных органов были все необходимые документы, и они заранее дали разрешение на транзит наличных и золота украинского Ощадбанка, прежде чем колонна была остановлена и задержана антитеррористической полицией Венгрии.

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Впервые после инцидента, произошедшего 5 марта, один из членов группы, перевозившей деньги, рассказал подробности о том, что произошло в тот день на кольцевой дороге Будапешта.

Выступая во вторник в Киеве вместе с председателем правления Ощадбанка Юрием Кационом, Геннадий Кузнецов сообщил, что поездка была подготовлена и проведена в "рутинном" режиме.

На первой пресс-конференции, организованной государственным Ощадбанком после инцидента, Кузнецов сказал, что команда забрала ценности из Райффайзен Банка в Вене утром 5 марта и отправилась по маршруту.

По его словам, перевозка была тщательно подготовлена как в плане логистики, так и в плане получения соответствующих международных документов для поездки по стране.

"Этот груз прошел таможенное оформление в Вене соответствующими специалистами австрийской таможни, и по территории Венгрии мы следовали исключительно транзитом", - рассказал Кузнецов.

Никаких остановок на венгерской территории во время транзита не планировалось, отметил он, добавив, что соответствующие венгерские таможенные органы в пункте пропуска Чоп-Захонь на границе Украины и Венгрии были заранее уведомлены о прибытии группы cash-in-transit в определенное время, и им были предоставлены копии соответствующих документов.

"Они обработали эти документы и выдали нам разрешение, в том числе код, - сказал Кузнецов. - Маршрут отслеживался соответствующими службами Ощадбанка Украины, и никаких отклонений не было".

Сотрудники Ощадбанка в Киеве заметили, что инкассаторская группа остановилась в месте, где не должна была, что навело их на мысль, что что-то пошло не по плану. Затем они связались с украинскими дипломатическими представителями в Венгрии, встревоженные отсутствием инкассаторской машины.

То, что произошло потом, по словам украинской стороны, было смесью запугивания и жесткой тактики.

Как была задержана команда и ценности

Во время движения по кольцевой дороге в Будапеште перед украинской командой остановился автомобиль венгерской полиции, который мигнул красным светом и попросил колонну следовать за ним.

По словам Кузнецова, проверки соответствующих венгерских правоохранительных и таможенных органов были "стандартной практикой во время путешествия", поэтому команда не задумывалась об этом до того, как ситуация резко изменилась.

По просьбе полицейского он предоставил необходимые документы, после чего венгерский полицейский вернулся к автомобилю с бумагами для дальнейшей проверки.

Затем автомобиль был "силой" захвачен.

"Наши два автомобиля были заблокированы бронированными машинами из антитеррористического подразделения. Все виды оружия, мигалки", - рассказал Кузнецов.

Как только они вышли из машины, на них "тут же надели наручники, на головы одних надели мешки, на других - балаклавы". Никаких процессуальных формальностей при задержании соблюдено не было. Единственный вопрос, который был задан: "Где, где ваше оружие?".

По словам Кузнецова, оружия у его команды не было, и каждого члена группы посадили в отдельный автомобиль и отвезли в помещение Антитеррористического центра в Будапеште.

Сотрудников разместили в отдельных комнатах, где, по словам Кузнецова, они "подвергались допросам в течение более чем 24 часов".

"Никаких следственных действий не проводилось ни при задержании, ни во время нашего пребывания в Антитеррористическом центре. Когда мы обратились за консульской поддержкой и юридическим представительством, нам сказали, что консул отказался нам помогать, не приедет, а адвокатов они найти не могут".

В итоге они пробыли в наручниках более 28 часов. Команде Ощадбанка не предоставили украинского переводчика, только русскоговорящего.

Принудительная инъекция

После задержания представители следственных органов венгерской таможенной службы пришли "допрашивать свидетелей".

"На мой вопрос: "Как может свидетель быть в наручниках и балаклаве?" - они ответили: "Это не входит в наши полномочия".

По словам Кузнецова, он отказался от допроса в таких условиях, и тогда венгерские власти заявили, что ему придется пройти "обязательную медицинскую процедуру".

После этого его отвезли в больницу.

"Был сделан один укол, потом еще один внутривенный укол прямо в больнице. После этого меня отвезли обратно на допрос".

По его словам, после этих уколов на допросе ему стало "плохо", и сотрудники правоохранительных органов отвезли его обратно в больницу, где поставили капельницу.

Кузнецов оставался в больнице до возвращения в Украину. По его словам, во время задержания на его коллег оказывалось "морально-психологическое давление, избиения".

"Непонятно, что именно они хотели от команды. Потому что если бы у них были вопросы относительно законности груза, то ответ на них занял бы пять минут", - настаивает он, ссылаясь на официальные бумаги, которые были у команды с собой.

По возвращении в Украину команда Ощадбанка прошла судебно-медицинскую экспертизу.

"В ходе этой экспертизы было установлено наличие определенных веществ, - сказал Кузнецов, поскольку венгерские правоохранительные органы не предоставили ему никакой информации о введенных инъекциях. - Мне сказали, что были взяты образцы крови для анализа".

Он не сообщил более подробную информацию о результатах анализа, а также о том, какое вещество ему было введено.

Расследование продолжается, золото и наличные хранятся в Венгрии

Через неделю после изъятия Венгрия вернула Украине два бронированных банковских автомобиля.

Во вторник председатель правления Ощадбанка Кацион заявил, что в машинах были перерезаны провода системы внутреннего наблюдения. По данным украинского банка, из автомобилей также были извлечены жесткие диски системы видеонаблюдения.

Системы GPS-слежения остались на месте, поэтому "маршрут и места парковки автомобилей - все это сохранилось", - утверждают в банке.

Ценности, перевозимые Ощадбанком - 40 миллионов долларов, еще 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - все еще находятся в Венгрии.

Национальный банк Украины (НБУ) ранее сообщил Euronews, что инициировал "независимый международный аудит процессов и договорных отношений всех участников транзита валюты".

НБУ обратился за помощью к руководству Европейского центрального банка, Центрального банка Австрии, Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA), офиса главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас и других.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал правительству хранить наличные деньги и золото, изъятые из украинского банка, в течение 60 дней в рамках продолжающегося расследования.

Будапешт связывает задержание груза с подозрениями в отмывании денег.

Министр транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что у правительства есть доказательства финансирования Украиной оппозиционной партии "Тиса", которая опережает орбановскую партию "Фидес" в опросах перед апрельскими выборами.