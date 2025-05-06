By Euronews

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Франция "поддерживает сирийский народ в его стремлении к миру и демократии", - заявил Елисейский дворец анонсируя прибытие в Париж нового президента Сирии Ахмеда аль-Шараа. Лидер повстанцев, свергнувших Башара Асада, впервые совершает визит в европейскую страну.

Из коммюнике офиса Макрона следует, что тот намерен обсудить со своим сирийским коллегой "пути стабилизации обстановки в регионе, включая ситуацию в Ливане и борьбу с терроризмом".

Французский президент пригласил аш-Шараа в Париж в начале февраля, и снова - в марте, призвав новые сирийские власти "сформировать правительство с учётом интересов всех представителей гражданского общества".

Встреча пройдёт на фоне растущей конфронтации между Сирией и Израилем и вспышек насилия внутри самой страны - в отношении друзской и алавитской общин, жертвами которых стали сотни сирийцев.

Несколько дней назад Министерство иностранных дел Франции осудило акты "сектантского насилия", направленные против друзов на юге сирийской столицы, призвав сирийские власти приложить все усилия для установления там порядка и спокойствия.

В феврале ЕС принял решение приостановить действие ряда жёстких санкций в отношении Сирии. Ограничения были сняты с ряда финансовых организаций страны - "Промышленного банка", "Народного кредитного банка", "Сберегательного банка, Кооперативного сельскохозбанка" и "Сирийских арабских авиалиний".

Также Брюссель разрешил предоставлять финсредства и экономические ресурсы Центральному банку Сирии.

Кроме того, ЕС снял санкции с нефтяного, газового, электроэнергетического и транспортного секторов, ввёл исключения из запрета на банковские операции между сирийскими банками и европейскими финансовыми институтами с тем, чтобы облегчить правительству Аш-шараа экономическое бремя по восстановлению страны.

В январе он встречался с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в президентском дворце в Дамаске, что стало свидетельством открытости Европы по отношению к новому руководству.

Встреча Макрона и Аш-шараа вызвала резко негативную реакцию французских ультраправых. Их лидер Марин Ле Пен заявила, что президент тем самым "наносит ущерб имиджу Франции и дискредитирует её приверженность борьбе с исламизмом".

"Принимать джихадиста, который был членом ИГИЛ и Аль-Каиды и который провозгласил себя президентом Сирии, в то время как исламистские боевики сеют смерть кровавыми атаками, убивают представителей меньшинств, - провокационно и безответственно", - написала лидер партии "Национальное объединение" в соцсетях.