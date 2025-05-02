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Израиль нанес удар "по цели" рядом с президентским дворцом в Дамаске

Дым над пригородом Дамаска, Сирия
Дым над пригородом Дамаска, Сирия Авторское право Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
By Euronews
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Бои между проправительственными войсками и друзскими силами начались в ночь на 29 апреля в пригороде Дамаска. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), за два дня погибли более 100 человек.

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Израиль атаковал цель возле президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 2 мая, в совместном с министром обороны Исраэлем Кацом заявлении.

"Это - четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания (сирийских) войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины", - говорится в документе и комментариях Каца.

Израиль уже второй раз за несколько дней наносит удары по Сирии. Удары свидетельствуют о глубоком недоверии Израиля к нынешним сирийским властям во главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа, как указывают СМИ.

США осуждают насилие против друзского меньшинства

США решительно осуждают насилие против друзского меньшинства в Сирии. "Недавнее насилие и подстрекательская риторика, направленная на членов друзской общины в Сирии, достойны осуждения и неприемлемы", - заявила 1 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, переходные власти в Дамаске должны "остановить боевые действия". Переходному правительству также следует привлечь виновных к ответственности и "обеспечить безопасность всех сирийцев", указали в Вашингтоне.

Бои между проправительственными войсками и друзскими силами начались в ночь на 29 апреля в пригороде Дамаска. Как сообщает Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), за два дня погибли более ста человек.

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