Израиль нанес удар "по цели" рядом с президентским дворцом в Дамаске

By Euronews

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Израиль атаковал цель возле президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу, 2 мая, в совместном с министром обороны Исраэлем Кацом заявлении.

"Это - четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания (сирийских) войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы для друзской общины", - говорится в документе и комментариях Каца.

Израиль уже второй раз за несколько дней наносит удары по Сирии. Удары свидетельствуют о глубоком недоверии Израиля к нынешним сирийским властям во главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа, как указывают СМИ.

США осуждают насилие против друзского меньшинства

США решительно осуждают насилие против друзского меньшинства в Сирии. "Недавнее насилие и подстрекательская риторика, направленная на членов друзской общины в Сирии, достойны осуждения и неприемлемы", - заявила 1 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, переходные власти в Дамаске должны "остановить боевые действия". Переходному правительству также следует привлечь виновных к ответственности и "обеспечить безопасность всех сирийцев", указали в Вашингтоне.

Бои между проправительственными войсками и друзскими силами начались в ночь на 29 апреля в пригороде Дамаска. Как сообщает Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), за два дня погибли более ста человек.