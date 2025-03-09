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Более 1000 человек погибли в результате столкновений и расправ на западе Сирии

Родственники и соседи принимают участие в похоронной процессии четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях со сторонниками свергнутого президента Башара Асада в прибрежных районах Сирии
Родственники и соседи принимают участие в похоронной процессии четырех сотрудников сирийских сил безопасности, погибших в столкновениях со сторонниками свергнутого президента Башара Асада в прибрежных районах Сирии Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda и AP
Опубликовано
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Информагентства говорят фактически о массовых расправах над алавитами — единоверцами Башара Асада

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Более тысячи человек, три четверти из которых — мирные жители, стали жертвами столкновений и расправ в приморских районах Сирии. Такие данные приводят информагентства, ссылаясь на сирийских правозащитников.

Насилие на западе страны не утихает уже несколько дней.

Представители исламистской группировки «Тахрир аш Шам» — новой сирийской власти — говорят о восстании групп, сохранивших лояльность свергнутому президенту Башару Асаду.

Но информагентства сообщают, фактически, о массовых расправах со стороны новой власти над живущими на побережье алавитами — представителями религиозного меньшинства, к которому принадлежит Асад. При нём алавиты занимали многие ключевые посты в руководстве страны и вооружённых сил.

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Ранее временный президент Сирии — глава «Тахрир аш Шам» призвал сторонников Асада сложить оружие, а своих сторонников — воздержаться от внесудебных расправ и насилия над мирными жителями.

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