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Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию Сирии сроком на пять лет

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (в центре) готовится к подписанию временной конституции страны в Дамаске
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (в центре) готовится к подписанию временной конституции страны в Дамаске Авторское право AP Photo/Omar Albam
Авторское право AP Photo/Omar Albam
By Andrew Naughtie и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лидер пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию. Он заявил, что подготовка к выборам может занять пять лет.

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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию, которая оставляет страну под властью его исламистской группировки и обещает защищать права всех сирийцев в течение пяти лет на переходном этапе.

В начале декабря прошлого года повстанческая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" свергла президента Башара Асада, семья которого находилась у власти в Дамаске более 50 лет. С тех пор группировка изо всех сил пытается удержать власть на большей части территории Сирии, которая по-прежнему разделена по территориальному признаку и раздираема насилием.

Хотя многие сирийцы рады прекращению династической диктатуры семьи Асадов, религиозные и этнические меньшинства страны скептически относятся к новым лидерам и не хотят позволить им взять в свои руки контроль над национальным правительством.

Эксперт по конституционному праву и один из семи членов комитета аш-Шараа, которому было поручено разработать проект временной конституции, Абдулхамид аль-Авак заявил на пресс-конференции, что документ сохраняет некоторые положения предыдущей конституции, в том числе положение о том, что глава государства должен быть мусульманином, и о главенстве исламского права.

Аль-Авак утверждал, что временная конституция включает положения, закрепляющие свободу слова и СМИ, и будет "балансировать между социальной безопасностью и свободой", устанавливая при этом "абсолютное и жесткое разделение" между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.

Новый путь вперед

Текст временной конституции предусматривает создание Народного комитета, который будет выполнять функции временного парламента до принятия постоянной конституции и проведения выборов. Две трети его членов будут назначены комитетом, выбранным временным президентом, а одна треть — самим Ахмедом аш-Шараа.

В документе, опубликованном поздно вечером в четверг, говорится, что сирийское государство "привержено борьбе со всеми формами насильственного экстремизма при соблюдении прав и свобод" и что "граждане равны перед законом в правах и обязанностях, без дискриминации по признаку расы, религии, пола или рода".

В конституции также указано, что армия является "профессиональным национальным институтом", что оружие вне ее контроля запрещено и что "прославление бывшего режима Асада" теперь является преступлением.

Будет сформирован новый комитет по разработке постоянной конституции, но пока неясно, будет ли она в большей степени учитывать интересы политических, религиозных и этнических групп Сирии, чем ее нынешний вариант.

Ранее Ахмед аш-Шараа заключил знаковое соглашение с поддерживаемыми США и курдами властями на северо-востоке Сирии, установив перемирие и объединив вооруженные силы повстанцев со службами безопасности центрального правительства.

Пакт был заключен после того, как правительственные войска и союзные им группировки подавили восстание алавитов в провинциях Латакия и Тартус. По данным правозащитников, в его ходе были убиты более тысячи человек.

Алавиты — шиитское меньшинство в преимущественно суннитской Сирии. К ним принадлежит Башар Асад, и во время его правления алавиты занимали многие ключевые посты в правительстве.

Ключевой целью временной конституции было определить сроки политического перехода страны к постоянному устройству. Аш-Шараа заявил в декабре, что на переписывание конституции Сирии может уйти до трех лет, а на организацию и проведение полноценных выборов — до пяти лет.

Он назначил комитет по разработке новой конституции после "конференции национального диалога" в прошлом месяце. Критики заявили, что поспешно организованная конференция не включала в себя представителей различных этнических и конфессиональных групп Сирии и гражданского общества.

США и Европа не решаются отменить жесткие санкции, введенные против Сирии во время правления Башара Асада, пока не убедятся, что новые лидеры создадут инклюзивную политическую систему и защитят меньшинства.

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Ахмед аш-Шараа и региональные правительства призывают их пересмотреть свое решение в попытке укрепить экономику Сирии.

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