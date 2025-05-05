Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Альтернатива для Германии" подает иск против Федерального ведомства по охране конституции

AfD подает срочную апелляцию на решение Федерального ведомства по защите конституции о признании партии экстремистской.
AfD подает срочную апелляцию на решение Федерального ведомства по защите конституции о признании партии экстремистской.
By Euronews
Опубликовано
Немецкая ультраправая популистская партия намерена обжаловать изменение статуса в административном суде Кёльна. В прошлую пятницу Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало AfD как "определённо исповедующую правый экстремизм".

Немецкая ультраправая популистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) подала иск против Федерального ведомства по охране конституции. В прошлую пятницу ведомство классифицировало эту общенациональную партию как "определённо исповедующую правый экстремизм". Ранее AfD в этом лишь подозревали.

Иск по срочному обжалованию изменения статуса подан в административный суд Кёльна. Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали решение подчиняющейся МВД спецслужбы, которая занимается защитой демократического правопорядка, "серьёзным ударом по немецкой демократии".

В заявлении руководства "Альтернативы для Германии" уточняется, что данное решение "публично дискредитировало и криминализировало AfD незадолго до смены правительства". Здесь добавили, что партия "будет продолжать защищать себя в судебном порядке от клеветы, которая ставит под угрозу демократию".

Вице-президенты Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен и д-р Силке Виллемс в свою очередь пояснили в пресс-релизе, что "решающий фактор для оценки - этническое и сословное понимание AfD народа, обесценивающее целые группы населения Германии и нарушающее их человеческое достоинство. Такое понимание народа конкретизируется в общей антимигрантской и антимусульманской позиции партии".

В компетенцию этой службы внутренней разведки Германии входит в числе прочего отслеживать политические и прочие формирования на предмет их связи или влияния на них нацистской идеологии. "Мы можем продемонстрировать, что AfD осуществляет постоянные действия против демократического порядка и свободы", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

На изменение статуса "Альтернативы для Германии" немедленно отрегаировали по ту сторону Атлантики. Так, 2 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что инициатива Федерального ведомства по охране конституции равносильна "восстановлению Берлинской стены". Глава американской дипломатии Марко Рубио в социальной сети X написал: "Германия - это агентство по наблюдению за оппозицией, это не демократия, а тирания, замаскированная под демократию".

