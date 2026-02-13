Брюссельское правительство достигло коалиционного соглашения после 600-дневного тупика

Переговорщики от семи партий заключили коалиционное соглашение в бельгийской столице после более чем 600 дней тупика, после почти трех дней переговоров в формате конклава.

Автономный Брюссельско-Столичный регион погряз в политическом и финансовом кризисе с тех пор, как на выборах в июне 2024 года не было выявлено ни одного победителя.

Семь партий, три франкоязычные и четыре голландскоязычные, с тех пор не могут найти компромисс, который бы устроил всех. В то же время сложная институциональная структура Брюсселя также осложняет коалиционные переговоры.

В начале этой недели премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил недовольство, заявив, что настало время пересмотреть сложную политическую систему и что тупик наносит ущерб репутации страны.

В отличие от других регионов Бельгии, правительству Брюсселя необходимо иметь большинство в обеих языковых группах местного парламента, в каждой из которых представлены разные партии.

Согласно достигнутой договоренности, франкоязычная сторона будет представлена либеральным Реформаторским движением (MR), Социалистической партией (PS) и центристской Les Engagés. Голландскоязычные партии включают "зеленых" (Groen), социалистов (Vooruit), либералов (Open Vld) и христианских демократов (CD&V).

Правительство Хабемуса

Почти двухлетний кризис наконец-то был завершен, когда участники переговоров во вторник решили запереться в здании Университетского фонда для проведения "конклава" по предложению Жоржа-Луи Бушеза, лидера MR.

"Все понимали, насколько срочной была ситуация, - сказал Бушез после окончания переговоров. - Как мы знаем, Брюссель действительно был на грани краха, и новый временный бюджет был бы необходим".

Когда соглашение было достигнуто, сотрудники Университетского фонда устроили акцию, имитирующую папские традиции Ватикана. Одетый в кардинальскую мантию сотрудник провозгласил "habemus government", поднял флаг Брюсселя и использовал дымовую шашку, чтобы выпустить белый дым.

В общих чертах соглашение предусматривает возвращение к сбалансированному бюджету в 2029 году, новое название для брюссельского транспортного плана - Good Move - и отмену субсидий на ремонт в их нынешнем виде.

Теперь каждая партия должна организовать свой съезд для того, чтобы соглашение было одобрено ее членами, а затем состоятся дебаты в парламенте, голосование о доверии и церемония приведения к присяге.

Хотя предыдущая администрация оставалась на посту временного председателя, она не имела достаточных полномочий для решения насущных вопросов, таких как бюджет.

Из-за большой задолженности Брюссель был вынужден приостановить несколько инвестиционных проектов и заморозить субсидии неправительственным и культурным организациям.

Бельгии, известной как страна с одной из самых сложных политических систем в Европе, не в новинку политический паралич.

Нынешняя федеральная коалиция под руководством де Вевера была сформирована после семи месяцев переговоров, а в 2010-2011 годах страна 541 день оставалась без правительства.