Макрон "крайне скептически" относится к возможности скорого достижения мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил пессимизм по поводу возможности быстрого дипломатического решения конфликта в Украине. Выступая в режиме видеоконференции на встрече "Коалиции решительных", приуроченной к четвертой годовщине российского вторжения, он заявил, что "очень скептически" относится к возможности достижения мира в краткосрочной перспективе.

По словам главы государства, дипломатические усилия должны продолжаться, однако Москва не демонстрирует реальной готовности положить конец боевым действиям. "С российской стороны нет воли к достижению мира", - сказал он, подчеркнув, что "Россия терпит стратегические неудачи".

Встреча состоялась по приглашению премьер-министра Кира Стармера, президента Эммануэля Макрона и канцлера Фридриха Мерца, в ней приняли участие более тридцати лидеров. А к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве присоединился ряд европейских лидеров.

В пресс-релизе, разосланном Елисейским дворцом, союзники подчеркнули свое единство перед лицом Москвы и призвали Владимира Путина "принять конструктивное участие в дискуссиях и согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня".

Они также подтвердили "роль, которую "Коалиция решительных" будет играть в обеспечении гарантий безопасности на нескольких уровнях", в частности, через многонациональные силы для Украины "при поддержке Соединенных Штатов".

В начале встречи Макрон также подчеркнул необходимость того, чтобы некоторые из 35 стран-членов коалиции "сняли свои оговорки" относительно гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине после прекращения огня, "чтобы облегчить работу планировщиков".

Коалиция также объявила о намерении "усилить экономическое давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций и воздействия на российский теневой флот, нефтеторговые сети, российский военно-промышленный комплекс, а также путем подрыва российских финансовых сетей".

Лидеры осудили "неустанные и ужасающие атаки России на украинские города и гражданскую инфраструктуру", упомянув об их "катастрофических гуманитарных последствиях в суровые зимние месяцы".

Они пообещали "оказать дальнейшую помощь энергетической инфраструктуре Украины, в том числе путем дальнейшего предоставления средств противовоздушной обороны", и приветствовали "новые обязательства в размере более полумиллиарда евро" для Фонда поддержки энергетики Украины.

В последние месяцы огромные территории страны лишились электричества и отопления из-за российских бомбардировок.

Зеленский призывает к увеличению поддержки

В видеообращении, транслировавшемся перед встречей, президент Украины заявил, что Владимир Путин "не достиг своих целей".

Кремль, в свою очередь, продолжает утверждать, что его максималистские военные цели не достигнуты, что, по его мнению, оправдывает продолжение боевых действий.

Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, члены коалиции также приветствовали "недавние украинские контратаки, которые позволили отвоевать территорию", и пообещали продолжать оказывать поддержку_, "в частности, через кредит в 90 миллиардов евро, предоставленный Европейским союзом, и двусторонние взносы"._

Владимир Зеленский также призвал увеличить количество средств противо воздушной обороны , в частности ракет PAC-2 и PAC-3, используемых в американских системах Patriot. После прекращения прямых поставок из Вашингтона в прошлом году европейские страны покупают часть этого оборудования в рамках программ НАТО.