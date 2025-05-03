Премьер-министр Канады Марк Карни встретится с Дональдом Трампом во вторник

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Премьер-министр Канады Марк Карни объявил в пятницу, что уже в этот вторник встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это его первая зарубежная поездка после впечатляющей победы его Либеральной партии на выборах в федеральный парламент в минувший понедельник.

Предстоящий визит Карни пройдет на фоне продолжающихся торговых конфликтов между двумя странами, а также угроз Трампа присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата.

"Во вторник у меня состоялся очень конструктивный разговор с президентом Трампом, и мы договорились встретиться в следующий вторник в Вашингтоне, - сказал Карни. - Мое правительство будет бороться за достижение наилучшей сделки для Канады".

"Мы встречаемся как главы наших правительств", - подчеркнул Карни, добавив, что он не "делает вид, что эти обсуждения будут легкими".

Рейтинг Либеральной партия Карни, которой еще несколько месяцев назад прочили разгромное поражение на выборах, сильно вырос на фоне воинственной риторики Трампа. Ее победу в понедельник во многом называют протестным голосованием против Трампа.

Либералы получили 168 из 343 мест в Палате общин Канады, и им не хватило всего четырех мест для абсолютного большинства, однако с таким результатом они способны создать правительство меньшинства.

Выступая после выборов, Карни заявил, что канадцы избрали новое правительство, чтобы противостоять Трампу и построить сильную экономику.

Canadian Prime Minister Mark Carney arrives on stage at his campaign headquarters after the Liberal Party won the Canadian election in Ottawa on Tuesday, April 29, 2025. (Just (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Карни также сообщил, что 27 мая во время предстоящего визита короля Карла III, который является формальным главой Канады, он выступит с речью, в которой изложит приоритеты канадского правительства.

"Это явно подчеркивает суверенитет нашей страны", - сказал Карни о предстоящем визите, отвечая на неоднократные призывы Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Закончились ли старые отношения Канады с США?

Став премьер-министром после отставки Джастина Трюдо, Карни особо отметил страны-основательницы Канады - Великобританию и Францию. Он повторил, что старые отношения с США, основанные на неуклонно растущей интеграции, закончились.

Это не первый раз, когда Карни выражает подобное мнение. Ранее он говорил, что 80-летний период, когда США примерили на себя мантию глобального экономического лидерства и создавали союзы, основанные на доверии и взаимном уважении, закончился.

Предшественника Карни, Джастина Трюдо, Трамп неоднократно оскорблял в соцсетях, называя его губернатором Трюдо, однако высмеивать в таком стиле Карни президент США не стал, назвав его "наименьшим из ненавистников Трампа". Однако некоторые аналитики считают, что это может сыграть не в пользу Карни.

По мнению Роберта Ботвелла, профессора канадской истории и международных отношений Университета Торонто, запланированный визит Карни в Вашингтон непродуманный, поскольку канадский премьер рискует тем, что Трамп оскорбит Канаду и его самого.

"Для этого визита нет абсолютно никаких причин. С Трампом нельзя торговаться. Его слово - не залог. Это все равно что писать на воде пруда, причем пруда грязного. Мы ничего не выиграем", - сказал Ботвелл.

Кабинет Карни будет приведен к присяге 12 мая

Тем временем, спустя несколько дней после того, как канадцы проголосовали за либералов на четвертый мандат, Карни в пятницу обрисовал приоритеты своего нового правительства, которое будет приведено к присяге 12 мая.

"Выборы закончились, и мы переживаем кризис, который бывает раз в жизни. Пришло время объединиться, надеть свитера "Команды Канады" и одержать большую победу", - сказал Карни.

"Сейчас самое время проявить амбиции, быть смелыми, встретить этот кризис с непреодолимой, позитивной силой объединенной Канады", - подчеркнул он.

Prime Minister Mark Carney is seen during a news conference, in Ottawa, Friday, May 2, 2025. (Adrian Wyld /The Canadian Press via AP) (Adrian Wyld /The Canadian Press via AP)

Он заявил о планах незамедлительно назначить выборы в том или ином округе, если консервативная оппозиция захочет, чтобы ее лидер Пьер Пуальевр участвовал в дополнительных выборах, чтобы обеспечить себе место в Палате общин.

"Мы не ведем никаких игр, ничего подобного", - подчеркнул Карни.

Вскоре после этого Консервативная партия объявила, что действующий член парламента от консерваторов из Альберты уйдет в отставку, чтобы Пуальевр мог баллотироваться в этом округе.

Карни, бывший управляющий Банка Канады и Банка Англии, который считается новичком в политике, сказал, что у него состоялся конструктивный разговор с Пуальевром о стратегии Канады в отношениях с американцами.

"Я занимаюсь политикой, чтобы делать большие дела, а не для того, чтобы быть кем-то", - сказал Карни.