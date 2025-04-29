Пожар в ресторане в китайском Ляояне: не менее 22 погибших

Власти Китая сообщают, что 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате пожара в ресторане в северном городе Ляоян.

Огонь вспыхнул вскоре после полудня, и на кадрах с места происшествия видно, как из окон и дверей здания вырываются клубы дыма.

В сообщении, опубликованном через несколько часов местными СМИ, говорится, что пожар был потушен, и поиски выживших закончились.

Как обычно в Китае, никакой дополнительной информации о возможной причине инцидента предоставлено не было.

Однако местнрые власти пообещали разобраться в случившемся и наказать виновных.

Пожарные и чиновники осматривают место пожара в ресторане в Ляояне, 29 апреля 2025 г. AP Photo

В Китае часто происходят несчастные случаи на производстве, как правило, из-за того, что персонал пренебрегает техникой безопасности из-за недостаточной подготовки или давления со стороны начальства.

Плохо поддерживаемая инфраструктура, незаконно хранящиеся химикаты, отсутствие пожарных выходов и антипиренов, чему часто способствует коррупция, часто являются факторами таких катастроф.

Если пожар начался на кухне, это может быть связано с традиционным использованием больших открытых костров, на которых тушатся блюда в железных котелках.

По всему Китаю также подают блюдо, известное как "горячий горшок", в котором мясо и овощи тушатся на открытом огне.

Ляоян, расположенный на севере провинции Ляонин, является частью "ржавого пояса" Китая, бывшей промышленной державы, которая переживает трудные времена, сопровождающиеся значительным оттоком населения.