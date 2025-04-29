Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пожар в ресторане в китайском Ляояне: не менее 22 погибших

Пожарные и чиновники осматривают место пожара в ресторане в Ляояне, 29 апреля 2025 года
Пожарные и чиновники осматривают место пожара в ресторане в Ляояне, 29 апреля 2025 года Авторское право  Anonymous/Xinhua
Авторское право Anonymous/Xinhua
By Gavin Blackburn и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

В Китае несчастные случаи на производстве довльно часты. Они происходят, как правило, из-за того, что персонал игнорирует требования безопасности из-за отсутствия обучения или давления со стороны начальства.

Власти Китая сообщают, что 22 человека погибли и еще трое получили ранения в результате пожара в ресторане в северном городе Ляоян.

Огонь вспыхнул вскоре после полудня, и на кадрах с места происшествия видно, как из окон и дверей здания вырываются клубы дыма.

В сообщении, опубликованном через несколько часов местными СМИ, говорится, что пожар был потушен, и поиски выживших закончились.

Как обычно в Китае, никакой дополнительной информации о возможной причине инцидента предоставлено не было.

Однако местнрые власти пообещали разобраться в случившемся и наказать виновных.

Пожарные и чиновники осматривают место пожара в ресторане в Ляояне, 29 апреля 2025 г.
Пожарные и чиновники осматривают место пожара в ресторане в Ляояне, 29 апреля 2025 г. AP Photo

В Китае часто происходят несчастные случаи на производстве, как правило, из-за того, что персонал пренебрегает техникой безопасности из-за недостаточной подготовки или давления со стороны начальства.

Плохо поддерживаемая инфраструктура, незаконно хранящиеся химикаты, отсутствие пожарных выходов и антипиренов, чему часто способствует коррупция, часто являются факторами таких катастроф.

Если пожар начался на кухне, это может быть связано с традиционным использованием больших открытых костров, на которых тушатся блюда в железных котелках.

По всему Китаю также подают блюдо, известное как "горячий горшок", в котором мясо и овощи тушатся на открытом огне.

Ляоян, расположенный на севере провинции Ляонин, является частью "ржавого пояса" Китая, бывшей промышленной державы, которая переживает трудные времена, сопровождающиеся значительным оттоком населения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Пять человек погибли и 19 пострадали в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Гонконге очереди желающих почтить память после смертельного пожара в Тай По

В Аргентине горят древние леса национального парка