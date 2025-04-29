Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Первые звёзды нового Интернет-созвездия: Amazon запускает спутники

Amazon запускает свой первый спутник для доставки товаров через интернет 28 апреля 2025 года
Amazon запускает свой первый спутник для доставки товаров через интернет 28 апреля 2025 года Авторское право  John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право John Raoux/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews/FA
Компания Джеффа Безоса, конкурирующая с Маском, хочет построить систему, подобную Starlink, состоящую из более чем 3200 таких спутников.

Технологический гигант Amazon вывел на низкую околоземную орбиту 27 спутников для предоставления высокоскоростного интернет-соединения из космоса. Это лишь первые из более чем 3 тысяч аппаратов, которые компания Джеффа Безоса планирует запустить в рамках операции по созданию масштабной группировки спутников.

Проект под названием Kuiper стоимостью 10 миллиардов долларов, призван составить конкуренцию сети Starlink Илона Маска, которая опередила Амазон на несколько лет и уже располагает на орбите более шести с половиной тысяч спутников. Amazon рассчитывает начать предоставлять услуги клиентам - как предприятиям, так и государствам - уже в конце этого года. Как и в случае со своим "земным" бизнесом, компания, как ожидается, сохранит рецепт, обеспечивший ей успех, а именно доступные цены.

Компания планирует разместить в общей сложности 3236 таких спутников в своей сети Kuiper Satellite Constellation, чтобы покрыть всю территорию Соединенных Штатов, а затем и оставшиеся необслуживаемые районы мира.

В настоящее время на орбите на высоте почти 630 километров над поверхностью Земли находятся 27 спутников. Amazon уже запустила два экспериментальных спутника в 2023 году также в рамках этой программы, утвержденной в 2020 году.

Команда Джеффа Безоса утверждает, что спутники, которые они запускают сейчас, гораздо более совершенны, чем первые два. Между тем, все больше астрономов предупреждают, что большое количество спутников мешает их работе и может представлять опасность аварий, поскольку они могут столкнуться друг с другом.

