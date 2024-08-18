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Польша вывела на орбиту свой самый современный спутник EagleEye

Польша вывела на орбиту спутник собственной разработки
Польша вывела на орбиту спутник собственной разработки Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Спутник будет отправлять снимки Земли высокого разрешения для различных применений.

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Самый большой и современный спутник Польши EagleEye был успешно выведен на низкую околоземную орбиту и с ним установлена связь.

EagleEye разработан промышленно-исследовательским консорциумом во главе с Creotech Instruments, крупнейшим польским производителем спутников, систем и компонентов, в сотрудничестве с Центром космических исследований Польской академии наук (CBK PAN) и польской инжиниринговой компанией Scanway.

Польские разработчики заявили агентству PAP, что EagleEye - новаторское устройство, оснащенное самым большим телескопом, когда-либо использовавшимся на польском спутнике, и предоставляющим изображения Земли высокого разрешения для различных применений — от сельского хозяйства до военных наблюдений.

Томаш Барчиньский работает в Центре космических исследований Польской академии наук и с гордостью говорит о спутнике польской разработки:

"Это польская технология. Спутник разработан в Польше с нуля, с листа бумаги. С другой стороны, не все компоненты доступны на польском рынке. Например, в Польше, к сожалению, не производятся микропроцессоры. Я хочу подчеркнуть, что компоненты, которыми оснащен этот спутник, - лучшего качества".

Спутник был выведен на орбиту в сотрудничестве с американской компанией Space X с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Центр управления проектом находится в Варшаве.

Согласно планам, миссия продлится не менее года.

Польское агентство PAP сообщает, что на первом этапе команда будет работать над тестированием и калибровкой в ​​реальных космических условиях. Это ключевой этап для полной активации всех функций спутника, чтобы подготовить его к оперативным задачам.

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