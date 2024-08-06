Китай запустил в космос "Долгий поход-6" с 18 спутниками на борту

By Euronews и AP

Китай запустил в космос модифицированную ракету-носитель "Долгий поход-6" с 18 спутниками на борту. Старт состоялся во вторник с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, в рамках "усилий по укреплению присутствия КНР в космосе". Агентство "Синьхуа" сообщило, что ракета достигла орбиты без происшествий

РЕКЛАМА

Китай запустил в космос модифицированную ракету-носитель "Долгий поход-6" с 18 спутниками на борту.

Сообщается, что старт состоялся во вторник с космодрома Тайюань в провинции Шаньси, в рамках усилий по укреплению присутствия КНР в космосе. Официальное информагентство Синьхуа сообщило, что ракета достигла запрограммированной орбиты без происшествий.

Обозреватели подчёркивают, что за годы своего существования (создана в 1956 г.) Китайская космическая программа запустила множество миссий с экипажами, вывела на орбиту космическую станцию с постоянно меняющимся экипажем из трех астронавтов на борту и отправила на Луну марсоход, который привез камни и грунт. Китай также запустил систему спутников Beidou для обеспечения национальной безопасности, связи и научных целейю Она рассматривается как альтернатива — или возможный конкурент — широко используемой для навигации системе GPS, которая управляется стратегическим соперником Китая, Соединенными Штатами.