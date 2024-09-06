Компапния SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников

By Euronews

Американская частная компания SpaceX произвела запуск Falcon 9 с группой спутников для Национального разведывательного управления США.

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Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников-шпионов Starshield для Национального разведывательного управления США.

Запуск состоялся с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это был второй за сутки запуск Falcon 9.

В ходе первого ракета-носитель вывела на околоземную орбиту 21 спутник Starlink. Запуск был произведен с космодрома в штате Флорида.

После завершении миссии ракета совершила посадку на специальную платформу в Атлантическом океане.