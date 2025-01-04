Тюрьмы не будет: приговор по делу о выплатах порнозвезде огласят за 10 дней до инаугурации Трампа

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Избранному президенту США Дональду Трампу, признанному весной уголовным судом Нью-Йорка виновным в фальсификации финансовых документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, вынесут приговор 10 января. При этом тюремное заключение миллиардеру не грозит, объявил судья, председательствующий на этом историческом процессе.

Трамп может присутствовать на вынесении приговора "лично или по видеосвязи", постановил судья Хуан Мерчан в своём распоряжении в пятницу, уточнив при этом, что он "не склонен назначать наказание в виде лишения свободы" человеку, который станет 47-м президентом США 20 января.

Как сообщает агентство AP, Мерчан планирует приговорить Трампа к "так называемому безусловному освобождению, при котором дело закрывается, если обвиняемый избегает повторного ареста".

Тем не менее, Трамп станет первым президентом США, осуждённым "за тяжкие преступления" перед очередным вступлением в должность.

СМИ говорят об очередной "юридической победе", но Трамп всё равно негодует

Трамп прокомментировал постановление судьи Мерчана в своей социальной сети Truth Social, назвав судью "ангажированным радикалом", а вынесение приговора, назначенное на 10 января, "заведомо незаконным" и "противоречащим нашей Конституции".

"Если его оставить в силе, это будет конец президентства в том виде, в котором мы его знаем", – добавил Трамп. По его словам, само уголовное дело "никогда не должно было быть возбуждено".

Мерчан отклонил требование Трампа отменить приговор и прекратить дело на основании президентского иммунитета и в связи с его предстоящим возвращением в Белый дом.

Судья штата Нью-Йорк заявил, что не находит "никаких юридических препятствий для вынесения приговора" Трампу и что он даже "обязан" вынести приговор до его приведения к присяге 20 января.

"Только окончательное решение этого вопроса" послужит интересам правосудия", – написал Мерчан.

Сторми Дэниелс даёт показания в качестве свидетеля в уголовном суде Манхэттена, 9 мая 2024 года. Elizabeth Williams/AP

В мае кандидат-республиканец был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в последние недели первой предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Они касались предполагаемой схемы сокрытия денежной выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи.

Выплата была сделана для того, чтобы она не предавала огласке заявления об их интимной связи несколькими годами ранее. Он утверждает, что ее история ложная и что он не сделал ничего плохого.

После победы Трампа на выборах 5 ноября Мерчан отложил вынесение приговора на неопределённый срок, чтобы защита и обвинение могли обсудить дальнейшее развитие дела.

Адвокаты Трампа призвали судью прекратить дело. Они заявили, что в противном случае оно создаст неконституционные "препоны" для управления страной.

Прокуроры признали, что в связи с возвращением Трампа в Белый дом необходимо сделать некоторые послабления, но настаивали на том, что приговор должен остаться в силе.

Помимо дела о выплатах порноактрисе, Трамп проходил ещё по трём уголовным делам, которые не дошли до суда.

После выборов спецпрокурор Джек Смит завершил два федеральных дела.

Одно из них касалось попыток Трампа отменить свое поражение на выборах 2020 года, а другое – утверждений о том, что он незаконно хранил секретные документы в своём поместье Мар-а-Лаго.

Отдельное дело о вмешательстве в выборы на уровне штата Джорджия в значительной степени заморожено.