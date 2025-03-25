"Я полностью разделяю ваше отвращение к европейским халявщикам. Это жалко", — заявил министр обороны США Пит Хегсет в секретном чате американской администрации, где обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов.

Содержание переписки, в которой участвовали министр обороны США Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, стало известно благодаря главному редактору The Atlantic, которого, вероятно, случайно добавили в чат.

В чате, который, согласно заявлению Совета национальной безопасности США, "представляется подлинным", группа обсуждала планируемые удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, которые начались несколько часов спустя.

Помимо сверхсекретной оперативной информации о них, чат также обнажил пренебрежительное отношение США к Европе, которое Джей Ди Вэнс впервые озвучил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В разговоре, который велся в приложении Signal, не разрешенном для секретных официальных бесед, вице-президент США сказал, как сильно он ненавидит "снова выручать Европу", утверждая, что удары по хуситам и последующая разблокировка торговых путей принесут Европе наибольшую пользу.

"3% американской торговли проходит через Суэцкий канал. Через Суэцкий канал проходит 40% европейской торговли. Существует реальный риск того, что общественность не понимает этого и того, почему это необходимо", — сказал Джей Ди Вэнс в начале дискуссии.

"Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его посланию Европе", — продолжил Вэнс, утверждая, что удары по хуситам следует отложить на месяц.

Позже в ходе беседы Майкл Уолтц раскритиковал ограниченные возможности европейских военно-морских сил.

"Соединенные Штаты должны будут вновь открыть эти судоходные пути. По просьбе президента мы работаем с Министерством обороны и правительством, чтобы определить, как собрать связанные с этим расходы и взыскать их с европейцев", — сказал советник Трампа по национальной безопасности.

Хегсет в ответ заявил: "Я полностью разделяю вашу ненависть к европейским халявщикам. Это жалко".

Другие чиновники добавили, что США должны четко указать Египту и Европе, "что мы ожидаем взамен". Глава аппарата Белого дома Стив Миллер прокомментировал: "Нам также нужно придумать, как обеспечить выполнение такого требования. Например, если Европа не выплатит вознаграждение, что тогда?"

Впервые вице-президент США удивил европейских лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля, где он заявил, что Европа должна бояться "врага изнутри", и обрушился с резкой критикой на законы континента о цензуре СМИ.

Джей Ди Вэнс также вызвал споры в начале марта, когда в контексте переговоров о прекращении огня в Украине назвал Великобританию и Францию "какими-то случайными странами, которые не воевали 30 или 40 лет", несмотря на то, что обе страны воевали вместе с США в Афганистане.

Комментарии Пита Хегсета согласуются с другими публичными высказываниями министра обороны о том, что США несправедливо поддерживают Европу, например, его словами в феврале о том, что Вашингтон "больше не потерпит несбалансированных отношений" со своими союзниками.