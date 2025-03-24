Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Глава Пентагона отрицает данные об обсуждении ударов по Йемену в чате с журналистом

Последствия авиаударов в Сане, Йемен. 24 марта 2025 года.
Последствия авиаударов в Сане, Йемен. 24 марта 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sertac Aktan
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Журналист Atlantic узнал об атаках за несколько часов до того, как США начали наносить удары по поддерживаемым Ираном хуситам, несмотря на то, что в стране ведется борьба с утечками секретной информации. В СНБ США начали расследование.

Обновление. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что никто в администрации президента Трампа "не отправлял текстовые сообщения с планами войны" в мессенджере Signal. Так он отреагировал на вопрос журналистов о статье The Atlantic, в которой говорилось о том, что он и другие высокопоставленные чиновники администрации "отправляли подробные оперативные планы о военных ударах США по Йемену в групповую переписку в приложении для обмена сообщениями, в которую случайно попал репортер".

Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга глава оборонного ведомства США назвал лживым и крайне дискредитировавшим себя "так называемым журналистом".

В статье Atlantic, опубликованной в понедельник, говорится, что представители администрации Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, включая министра обороны, обсуждали планы военных действий и предстоящие удары по группировке хуситов в Йемене в групповом чате, в который был по ошибке добавлен главный редактор журнала.

В Совете национальной безопасности США заявили, что цепочка сообщений "выглядит подлинной".

Главный редактор издания Джеффри Голдберг сообщил, что сообщения касались "оперативных деталей предстоящих ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, включая информацию о целях, оружии, которое будет развернуто Великобританией, и последовательности атак".

"Руководители органов национальной безопасности США включили меня в групповой чат, посвященный предстоящим военным ударам в Йемене. Я не думал, что это может быть реальностью. Потом начали падать бомбы", - написал Голдберг в статье.

Некоторые комментаторы полагают, что журналиста добавили в чат намеренно

Всего через два часа после того, как Голдберг прочитал о возможных атаках 15 марта, США нанесли серию авиаударов по целям в Йемене.

В Совете национальной безопасности США заявили, что начато расследование того, как журналист был добавлен в групповой чат.

Президент США Дональд Трамп, когда его попросили прокомментировать случившееся, ответил, что не осведомлен об этом.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic, для меня это журнал, который выходит из бизнеса. Ничего не знаю об этом", – сказал Трамп

Использовалось некоммерческое приложение Signal

Правительственные чиновники использовали для переписки приложение Signal, но оно не является секретным и может быть взломано.

Эта история случилась после того, как в ведомстве Хегсета объявили о борьбе с утечками секретных данных, включая возможное использование полиграфа для сотрудников оборонного ведомства, чтобы определить, как репортеры получают информацию.

Пресс-секретарь министр обороны США не ответил на просьбу прокомментировать, почему оперативные планы военных действий были размещены в незасекреченном приложении.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

США утверждают, что в ходе последних авиаударов в Йемене уничтожены ключевые лидеры хуситов

Трамп назвал хуситов "бандитами и головорезами" и вновь пригрозил Ирану

Растёт число жертв авиаударов США по объектами хуситов в Йемене