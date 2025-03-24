Глава Пентагона отрицает данные об обсуждении ударов по Йемену в чате с журналистом

Обновление. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что никто в администрации президента Трампа "не отправлял текстовые сообщения с планами войны" в мессенджере Signal. Так он отреагировал на вопрос журналистов о статье The Atlantic, в которой говорилось о том, что он и другие высокопоставленные чиновники администрации "отправляли подробные оперативные планы о военных ударах США по Йемену в групповую переписку в приложении для обмена сообщениями, в которую случайно попал репортер".

Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга глава оборонного ведомства США назвал лживым и крайне дискредитировавшим себя "так называемым журналистом".

В статье Atlantic, опубликованной в понедельник, говорится, что представители администрации Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, включая министра обороны, обсуждали планы военных действий и предстоящие удары по группировке хуситов в Йемене в групповом чате, в который был по ошибке добавлен главный редактор журнала.

В Совете национальной безопасности США заявили, что цепочка сообщений "выглядит подлинной".

Главный редактор издания Джеффри Голдберг сообщил, что сообщения касались "оперативных деталей предстоящих ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, включая информацию о целях, оружии, которое будет развернуто Великобританией, и последовательности атак".

"Руководители органов национальной безопасности США включили меня в групповой чат, посвященный предстоящим военным ударам в Йемене. Я не думал, что это может быть реальностью. Потом начали падать бомбы", - написал Голдберг в статье.

Некоторые комментаторы полагают, что журналиста добавили в чат намеренно

Всего через два часа после того, как Голдберг прочитал о возможных атаках 15 марта, США нанесли серию авиаударов по целям в Йемене.

В Совете национальной безопасности США заявили, что начато расследование того, как журналист был добавлен в групповой чат.

Президент США Дональд Трамп, когда его попросили прокомментировать случившееся, ответил, что не осведомлен об этом.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic, для меня это журнал, который выходит из бизнеса. Ничего не знаю об этом", – сказал Трамп

Использовалось некоммерческое приложение Signal

Правительственные чиновники использовали для переписки приложение Signal, но оно не является секретным и может быть взломано.

Эта история случилась после того, как в ведомстве Хегсета объявили о борьбе с утечками секретных данных, включая возможное использование полиграфа для сотрудников оборонного ведомства, чтобы определить, как репортеры получают информацию.

Пресс-секретарь министр обороны США не ответил на просьбу прокомментировать, почему оперативные планы военных действий были размещены в незасекреченном приложении.