Эрдоган арестовал своего главного соперника

Турецкая полиция в среду арестовала мэра Стамбула — популярного лидера оппозиции и ключевого политического соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Арестованы также и нескольких других видных деятелей в рамках расследования предполагаемых связей с коррупцией и терроризмом. Это стало очередным проявлением резкого обострения преследования оппозиции и инакомыслящих в Турции.

Государственное агентство Anadolu сообщило, что прокуроры выдали ордера на арест мэра Экрема Имамоглу и еще около 100 человек. Среди задержанных - близкий помощник Имамоглу Мурат Онгун.

Власти также перекрыли несколько дорог вокруг Стамбула и на 4 дня запретили демонстрации в городе - очевидно, пытаясь предотвратить протесты после ареста. Частный телеканал NTV сообщил, что среди задержанных были два мэра стамбульских пригородов.

Критики говорят, что репрессии последовали за значительными потерями правящей партии Эрдогана на местных выборах в прошлом году на фоне растущих призывов к досрочным всеобщим выборам. Правительственные чиновники настаивают на том, что суды действуют независимо, и отвергают заявления о том, что судебные иски против деятелей оппозиции политически мотивированы.

"Мы имеем дело с большой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали: я не отступлю", — заявил Имамоглу ранее в тот же день в видеопосте в соцсетях.

Эрдоган руководит Турцией в качестве премьер-министра или президента вот уже более 20 лет и теперь является самым долгоправящим лидером в истории республики. Его текущий срок президентства длится до 2028 года, и по нынешней конституции он больше не может баллотироваться на пост главы государства. Однако Эрдоган может добиться изменения конституции с помощью "дружественного парламента".

Имамоглу был арестован, когда полиция обыскала его дом, но не было сразу ясно, было ли что-то конфисковано. Его жена Дилек Имамоглу рассказала частному телеканалу Now, что полиция прибыла к ним домой до рассвета, и что мэр был задержан около 7:30 утра.

Основной индекс Стамбульской фондовой биржи упал на 7% из-за новостей о его аресте, что вызвало временную остановку торгов для предотвращения панических распродаж и стабилизации рынка. Турецкая лира потеряла около 7% своей стоимости по отношению к доллару.

Информационное агентство Anadolu сообщило, что Экрем Имамоглу и несколько других подозреваются в вымогательстве, отмывании денег и нарушениях, связанных с тендерами и закупками, а также в других преступлениях.

Имамоглу также вменяется в вину помощь запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) - так, сообщается. что он предположительно сформировал альянс с курдской зонтичной организацией для муниципальных выборов в Стамбуле. РПК противостоит турецким властям уже уже не одно десятилетие и признана террористической организацией Анкарой, Вашингтоном и другими странами.

Днем ранее Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, фактически лишив его возможности участвовать в следующей президентской гонке — в соответствии с турецким законодательством для участия в выборах требуется университетское образование.

Партия мэра — главная оппозиционная Республиканская народная партия (НРП) — должна была провести в воскресенье предварительные выборы, на которых Имамоглу, как ожидалось, будет выдвинут её кандидатом на будущих президентских выборах.

Со всеми арестами в среду это голосование было под вопросом, но председатель партии Озгюр Озел сообщил оппозиционному телеканалу Halik TV, что все пройдет так, как и планировалось.

Арест Имамоглу - это попытка переворота против нашего следующего президента. Озгюр Озел председатель Республиканской народной партии

В сообщении в социальных сетях на английском языке Имамоглу сказал:

"Волю народа нельзя заглушить запугиванием или незаконными действиями. Я стою на своем, доверяя себя не только 16 миллионам жителей Стамбула, но и 86 миллионам граждан Турции".

Прокурдская партия Турции "Равенство и демократия народов" осудила задержания и призвала к немедленному освобождению всех взятых под стражу.

"Рейд на рассвете в доме Имамоглу и его арест стали позором, который не забудут на протяжении столетий. Эта операция, которая подрывает веру в справедливость, является попыткой перестроить политику через судебную систему", — написала Тулай Хатимогуллари, сопредседатель партии, на X.

Когда его арестовывали, Онгун, помощник мэра, обратился за поддержкой, хотя в то время он, по-видимому, не знал, что мэра также берут под стражу:

"Они думают, что могут заставить нас замолчать и помешать нам защищать и поддерживать Экрема Имамоглу. Я доверяю Экрема Имамоглу турецкому народу. Защищайте, следите и поддерживайте его. Они не могут победить народ", — сказал Онгун.

Отдельно полиция также задержала для допроса известного журналиста-расследователя Исмаила Саймаза. Об этом сообщил оппозиционный телеканал Halk TV.

Тем временем группа по защите прав на доступ в Интернет сообщила в среду, что в Турции ограничен доступ для популярных социальных сетей.

При аннулировании диплома Имамоглу университет сослался на предполагаемые нарушения при его переводе в 1990 году из частного университета на севере Кипра на факультет делового администрирования. Имамоглу заявил, что оспорит это решение. Он столкнулся с многочисленными судебными исками, включая обвинения в попытке повлиять на судебного эксперта, расследующего деятельность оппозиционных муниципалитетов. Эти дела могут привести к тюремному заключению и запрету на политическую деятельность.

Имамоглу также обжалует обвинительный приговор 2022 года за оскорбление членов Высшего избирательного совета Турции, дело, которое также может привести к политическому запрету.

Экрем Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года, что стало историческим ударом по Эрдогану и президентской Партии справедливости и развития, которая контролировала Стамбул в течение четверти века. ПСР настаивала на аннулировании результатов муниципальных выборов в городе с населением 16 млн человек, заявляя о нарушениях.

Оспаривание привело к повторению выборов несколько месяцев спустя, на которых Имамоглу также победил. Мэр сохранил свой пост и после выборов в местные органы власти в прошлом году, в ходе которых его партия добилась значительных успехов по сравнению с правящей партией Эрдогана.

Девлет Бахчели, союзник Эрдогана из Партии националистического движения, раскритиковал оппозицию в X, заявив в среду, что выступать против судебной системы и закона, даже обсуждать их, является приглашением к раздору и насилию. Он настаивал на том. что нужно принимать любое решение, вынесенное судами.