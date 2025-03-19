Астронавты НАСА вернулись после незапланированно долгого визита на МКС

Астронавты НАСА Барри Уилмор и Сунита Уильямс успешно вернулись на Землю после незапланированно долгого 9-месячного пребывания на орбите.

Они прибыли на МКС в начале июня на борту аппарата «Старлайнер» компании «Боинг» — это был его первый полёт с экипажем. В космосе они планировали провести всего 8 дней. Однако из-за многочисленных технических проблем с новой капсулой возвращение постоянно откладывалось. В итоге, в сентябре было принято решение вернуть «Старлайнер» на землю без экипажа, а Уилмор и Уильямс остались дожидаться следующего рейса SpaceX Crew Dragon — прямого конкурента «Боинга».

Вместе с Уилмором и Уильямс на землю вернулись американец Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов, которые работали на МКС с сентября.

В компании «Боинг» утверждают, что нашли и решили проблему, возникшую у «Старлайнера». Тем не менее, репутации компании и корабля уже нанесён ущерб, и будущие космические полёты оказались под вопросом.