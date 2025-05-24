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Boeing избежит суда по делу о крушении двух самолётов 737 Max

Логотип компании Boeing на заводе компании, 24 сентября 2024 года, в Рентоне, штат Вашингтон.
Логотип компании Boeing на заводе компании, 24 сентября 2024 года, в Рентоне, штат Вашингтон. Авторское право AP Photo/Lindsey Wasson, File
Авторское право AP Photo/Lindsey Wasson, File
By Euronews и AP
Опубликовано
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Компания Boeing может избежать судебного преследования в связи с двумя катастрофами лайнеров 737 Max, в которых погибли 346 человек. Это решение вызвало критику со стороны семей жертв авиакатастроф.

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Министерство юстиции США заключило с компанией Boeing сделку, которая позволит авиапроизводителю избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве, связанному с двумя крушениями лайнеров 737 Max, в которых более пяти лет назад погибли 346 человек.

Согласно предварительному соглашению, аэрокосмический гигант выплатит более 1,1 миллиарда долларов (967,5 миллиона евро) и еще 445 миллионов долларов (391 миллион евро) семьям жертв авиакатастроф.

Взамен Минюст США согласился прекратить дело о мошенничестве против Boeing, что позволит авиастроителю избежать уголовного приговора, который мог бы поставить под угрозу его статус федерального подрядчика.

"Мы уверены, что это решение является наиболее справедливым с практической точки зрения", - говорится в заявлении представителя Министерства юстиции.

"Ничто не уменьшит потерь жертв, но это решение возлагает на Boeing финансовую ответственность, обеспечивает окончательный результат и компенсацию для семей и влияет на безопасность будущих авиапутешественников", - добавили они.

Однако вердикт стал ударом для некоторых семей жертв, которые считают, что денежный штраф может послужить неверным сигналом для компаний в отношении ответственности за безопасность своей продукции.

Часть родственников пассажиров разбившихся самолетов добивались проведения публичного судебного разбирательства, привлечения к ответственности бывших должностных лиц компании и более сурового финансового наказания для Boeing.

"Подобная сделка без судебного преследования является беспрецедентной и явно ошибочной для самого смертоносного корпоративного преступления в истории США", - заявил Пол Касселл, адвокат по этому из дел, добавив, что семьи, интересы которых он представляет, будут возражать и попытаются убедить суд отклонить сделку.

Два новых самолета 737 Max разбились в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии, в результате чего погибли 346 человек после того, как неисправные показания датчиков привели к неконтролируемому падению самолета.

Место крушения самолета Boeing Max авиакомпании Ethiopian Airlines 11 марта 2019 года недалеко от Аддис-Абебы, Эфиопия.
Место крушения самолета Boeing Max авиакомпании Ethiopian Airlines 11 марта 2019 года недалеко от Аддис-Абебы, Эфиопия. AP Photo/Mulugeta Ayene, File

Boeing обвинили в том, что он ввел в заблуждение Федеральное авиационное управление относительно аспектов Max до того, как агентство сертифицировало самолет для полетов.

Производитель не сообщил авиакомпаниям и пилотам о новой системе программного обеспечения под названием MCAS, которая могла без участия пилотов накренить самолет носом вниз, если датчик обнаруживал, что самолет может попасть в аэродинамическую пробуксовку.

В 2021 году Минюст США уже обвинял компанию Boeing в обмане регулирующих органов FAA относительно программного обеспечения и того, сколько тренировок необходимо пройти пилотам для безопасного управления самолетом. Тогда аэрокосмический гигант был освобожден от ответственности после того, как согласился выплатить 2,5 миллиарда долларов (2,2 миллиарда евро) и в течение трех лет соблюдал законы о борьбе с мошенничеством.

После того как федеральные прокуроры установили, что Boeing не выполнил условия соглашения и не внес обещанные изменения, производитель самолетов согласился признать себя виновным по обвинению в мошенничестве, чтобы избежать потенциально длительного публичного судебного разбирательства.

Но в декабре федеральный судья отклонил сделку о признании вины, сославшись на то, что при выборе наблюдателя для контроля за соблюдением Boeing требований многообразия, инклюзивности и справедливости возникли проблемы.

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