МКС идет на пенсию. Ее проводы обойдутся почти в миллиард долларов

By Euronews and AP

Как агентство НАСА планирует вывести Международную космическую станцию с орбиты? Тендер на осуществление этой операции выиграла группа SpaceX.

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Международная космическая станция (МКС), непрерывно работающая в течение 25 лет, готовится к завершению срока эксплуатации. Ее сведут с орбиты не позднее 2031 года. Стало известно, кто и как именно.

Подрядчиком выбрана группа SpaceX. Она подготовит к 2030 году специальный аппарат United States Deorbit Vehicle - модифицированную, гораздо более мощную версию корабля Dragon. Он заберет МКС с орбиты для последующего затопления в океане.

Эксперты рассматривали несколько вариантов завершения эпохи МКС. Для них очевидно, что станция подлежит безвозвратному уничтожению. Был отклонен вариант разборки МКС - процесс дорог и требует огромного числа выходов в открытый космос. Оставить же объект весом 420 тонн в космосе и неэкологично, и небезопасно.

В итоге, как сообщает издание Space, в НАСА пообещали выделить профильной компании свыше 800 миллионов долларов для разработки аппарата, способного поставить точку в истории МКС.

Напомним, что на сегодня Международная космическая станция - спутник-рекордсмен по длительности постоянного пребывания человека (предыдущий рекорд принадлежит станции "Мир").

Планируется, что к моменту вывода МКС на пенсию в космосе начнется эра коммерческих космических станций, а НАСА станет одним из многих заказчиков. Цель - обеспечить дублирование, чтобы не прерывать научные исследования.

Вид на Землю из купола - зоны обзора на 360 градусов МКС. Scott Kelly/AP

Нужен мощный Dragon

SpaceX планирует задействовать в операции обычную капсулу Dragon - ту, что доставляет грузы и астронавтов на космическую станцию - но с гораздо большим багажником, вмещающим рекордные 46 двигателей и более 16 тысяч кг топлива.

Сара Уокер из SpaceX говорит, что задача - построить корабль, способный вести космическую станцию и при этом противостоять силе сопротивления атмосферы во время финального спуска.

В НАСА уже заявили, что хотели бы вернуть на Землю некоторые мелкие предметы с МКС, например, корабельный колокол и журналы, панели с нашивками и другие памятные вещи. Их должны спустить на кораблях снабжения SpaceX в последние год-два службы МКС.