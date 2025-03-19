Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Страны Балтии и Польша выходят из Оттавской конвенции

Образцы противопехотных мин в учебном центре на Кипре
Образцы противопехотных мин в учебном центре на Кипре Авторское право  AP Photo/Andrii Marienko
Авторское право AP Photo/Andrii Marienko
By Euronews
Опубликовано
К Литве, Латвии, Эстонии и Польше может присоединиться и Финляндия

Латвия, Литва, Польша и Эстония заявили, что выйдут из Оттавской конвенции — международного договора 1997 года, который запрещает производство и применение противопехотных мин.

Отмечается, что решение принято в ответ на растущую военную угрозу со стороны России и Беларуси. Соответствующий документ подписали министры обороны, и теперь он отправляется на рассмотрение правительств и парламентов.

При этом если Латвия и Литва заявили готовности развернуть собственное производство взрывчатки и боеприпасов, то в Эстонии отмечают, что не собираются ни производить, ни применять мины, а к договору присоединились из региональной солидарности.

После стран Балтии и Польши из Конвенции может выйти Финляндия — её жители собирали подписи под соответствующей инициативой, и в правительстве не исключили, что согласятся с требованием граждан.

Многие страны, включая Россию, США и Китай, изначально не подписывали и не ратифицировали Оттавскую конвенцию. Так, Вашингтон поставлял свои противопехотные мины Киеву.

Многие страны, включая Россию, США и Китай, изначально не подписывали и не ратифицировали Оттавскую конвенцию. Так, Вашингтон поставлял свои противопехотные мины Киеву.

