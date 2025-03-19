Страны Балтии и Польша выходят из Оттавской конвенции

Латвия, Литва, Польша и Эстония заявили, что выйдут из Оттавской конвенции — международного договора 1997 года, который запрещает производство и применение противопехотных мин.

Отмечается, что решение принято в ответ на растущую военную угрозу со стороны России и Беларуси. Соответствующий документ подписали министры обороны, и теперь он отправляется на рассмотрение правительств и парламентов.

При этом если Латвия и Литва заявили готовности развернуть собственное производство взрывчатки и боеприпасов, то в Эстонии отмечают, что не собираются ни производить, ни применять мины, а к договору присоединились из региональной солидарности.

После стран Балтии и Польши из Конвенции может выйти Финляндия — её жители собирали подписи под соответствующей инициативой, и в правительстве не исключили, что согласятся с требованием граждан.

Оттавскую конвенцию подписали более 160 стран и территорий, включая, например, Украину. Многие, впрочем, от подписания и ратификации отказались: среди таких Россия, США и Китай. Вашингтон при Байдене даже поставлял свои мины Киеву.