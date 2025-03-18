Во вторник президент США Дональд Трамп намерен обсудить со своим российским коллегой долгожданное предложение о прекращении огня в Украине. Разговор состоится во второй половине дня

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Президенты США и России должны созвониться во вторник. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Трамп заявил, что в вопросе о прекращении огня в Украине "многое еще предстоит согласовать".

"Многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит согласовать", - сказал Трамп.

На своей социальной платформе Truth Трамп подтвердил, что во вторник он и Путин обсудят предложение о 30-дневной временной паузе в боевых действиях в регионе.

Администрация Трампа в целом оптимистично смотрит на то, что ей удастся заручиться поддержкой России в вопросе сделки о прекращении огня, с которым уже согласилась Украина.

"Посмотрим, сможем ли мы добиться мирного соглашения, прекращения огня и мира. И я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

Ранее в президент США заявил, что Вашингтон и Москва уже обсудили территории, электростанции и "разделение определенных активов" между Россией и Украиной в рамках сделки.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт предположили, что американские и российские официальные лица обсудили судьбу Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

"Есть электростанция, которая находится на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и он затронет эту тему в своем разговоре с Путиным", - сказала Ливитт в понедельник.

ЗАЭС оказалась в центре перекрестного огня после вторжения Москвы и ее захвата вскоре после этого, что вызвало тревогу международных организаций - они опасаются, что бои вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции могут привести к потенциальной ядерной катастрофе.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в намеренном затягивании войны.

"Реализация этого предложения могла бы начаться уже давно. Каждый день в военное время - это вопрос человеческих жизней", - сказал Зеленский.

"Россия согласна, но..."

На прошлой неделе Путин заявил, что, хотя он и согласен с "идеей" прекращения огня, есть вопросы, на которые нет ответов - например, судьба украинских солдат в Курской области - и которые необходимо обсудить.

Он также поднял вопрос о том, как можно будет контролировать потенциальное прекращение огня, и исключил идею размещения миротворческих войск НАТО для обеспечения мира.

Пока неясно, насколько продвинулось обсуждение соглашения о прекращении огня: Уиткофф, который на прошлой неделе ездил в Москву на встречу с Путиным, в интервью CNN отказался отвечать на конкретные вопросы о сделке.

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"Я очень надеюсь, что мы увидим здесь прогресс", - сказал Уиткофф, отметив, что решающее значение для обсуждения имеют "четыре региона".

Великобритания и Франция призвали Путина согласиться на сделку. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Зеленский продемонстрировал "мужество", чтобы согласиться на сделку, заявив, что "Россия должна доказать, что она действительно хочет мира".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу после разговора с лидерами других стран, что Путин должен согласиться на прекращение огня, если он "серьезно" настроен на мир.

"Я считаю, что рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение", - сказал Стармер.