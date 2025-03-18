NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Трамп и Путин во вторник поговорят по телефону. О чем именно?

Трамп и Путин обсудят урегулирование в Украине
Трамп и Путин обсудят урегулирование в Украине Авторское право AP Photo/Aurelien Morissard, left and center, Pavel Bednyakov, right
Авторское право AP Photo/Aurelien Morissard, left and center, Pavel Bednyakov, right
By Tamsin Paternoster
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Во вторник президент США Дональд Трамп намерен обсудить со своим российским коллегой долгожданное предложение о прекращении огня в Украине. Разговор состоится во второй половине дня

РЕКЛАМА

Президенты США и России должны созвониться во вторник. Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Трамп заявил, что в вопросе о прекращении огня в Украине "многое еще предстоит согласовать".

"Многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит согласовать", - сказал Трамп.

На своей социальной платформе Truth Трамп подтвердил, что во вторник он и Путин обсудят предложение о 30-дневной временной паузе в боевых действиях в регионе.

Администрация Трампа в целом оптимистично смотрит на то, что ей удастся заручиться поддержкой России в вопросе сделки о прекращении огня, с которым уже согласилась Украина.

"Посмотрим, сможем ли мы добиться мирного соглашения, прекращения огня и мира. И я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

Ранее в президент США заявил, что Вашингтон и Москва уже обсудили территории, электростанции и "разделение определенных активов" между Россией и Украиной в рамках сделки.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт предположили, что американские и российские официальные лица обсудили судьбу Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

"Есть электростанция, которая находится на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и он затронет эту тему в своем разговоре с Путиным", - сказала Ливитт в понедельник.

ЗАЭС оказалась в центре перекрестного огня после вторжения Москвы и ее захвата вскоре после этого, что вызвало тревогу международных организаций - они опасаются, что бои вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции могут привести к потенциальной ядерной катастрофе.

Related

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в намеренном затягивании войны.

"Реализация этого предложения могла бы начаться уже давно. Каждый день в военное время - это вопрос человеческих жизней", - сказал Зеленский.

"Россия согласна, но..."

На прошлой неделе Путин заявил, что, хотя он и согласен с "идеей" прекращения огня, есть вопросы, на которые нет ответов - например, судьба украинских солдат в Курской области - и которые необходимо обсудить.

Он также поднял вопрос о том, как можно будет контролировать потенциальное прекращение огня, и исключил идею размещения миротворческих войск НАТО для обеспечения мира.

Пока неясно, насколько продвинулось обсуждение соглашения о прекращении огня: Уиткофф, который на прошлой неделе ездил в Москву на встречу с Путиным, в интервью CNN отказался отвечать на конкретные вопросы о сделке.

РЕКЛАМА

"Я очень надеюсь, что мы увидим здесь прогресс", - сказал Уиткофф, отметив, что решающее значение для обсуждения имеют "четыре региона".

Великобритания и Франция призвали Путина согласиться на сделку. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Зеленский продемонстрировал "мужество", чтобы согласиться на сделку, заявив, что "Россия должна доказать, что она действительно хочет мира".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу после разговора с лидерами других стран, что Путин должен согласиться на прекращение огня, если он "серьезно" настроен на мир.

"Я считаю, что рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение", - сказал Стармер.

РЕКЛАМА

Дополнительные источники • AP

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с Путиным 18 марта

Путину рано или поздно придется сесть за стол переговоров - Стармер

Трамп назвал хуситов "бандитами и головорезами" и вновь пригрозил Ирану