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ЦАХАЛ продолжил операции против ХАМАС в Газе. "Хезболлах"и хуситы обстреляли Израиль

Сектор Газа. 09.11.2024
Сектор Газа. 09.11.2024 Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Йеменские хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по северу Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что она была перехвачена.

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По меньшей мере три человека погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Более 20 получили ранения. Об этом заявил минздрав Газы подконтрольный ХАМАС.

Сообщается, что удар пришелся по палатке, в которой укрывалась перемещенная семья. В ЦАХАЛ указывают, что целью военных являются боевики и обвиняют последних в том, что они укрываются среди мирных жителей.

Израиль также продолжил операции в районе Джебалии, где солдаты ликвидировали нескольких боевиков ХАМАС и демонтировали сооружения, которые использовались для хранения боеприпасов.

В понедельник военные сообщили, что 9 ноября истребители ВВС ликвидировали Мухаммада Абу Сахила, руководителя оперативного отдела "Исламского джихада". По данным ЦАХАЛ, он находился в командном центре в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

В тот же день ЦАХАЛ объявил о расширении гуманитарной зоны на юге Газы. Карту обнародовали в социальной сети Х.

Тем временем северные территории Израиля подвергаются обстрелам группировки "Хезболлах" с юга Ливана. К трем часам дня до Израиля долетели не менее 75 ракет. Многие были перехвачены, но зафиксированы и попадания. По последним данным, мощной ракетной атаке со стороны Ливана - более 90 ракет - подверглись крупнейший североизраильский город Хайфа и его пригороды.

Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что в Хайфе и окрестностях в результате атаки получили повреждения жилые дома и автомобили. Четыре человека ранены осколками, среди них 17-летний подросток.

Израильские военные заявили, что установили месторасположение ракетной установки, из которой вёлся обстрел, и смогли уничтожить её ударными дронами.

Ряд европейских авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Austrian Airlines, Swissair и Eurowings сообщили, что продолжат временный запрет на рейсы своих самолётов в Израиль как минимум до 15 декабря.

Йеменские хуситы объявили, что запустили баллистическую ракету по северу Израиля. В Армии обороны Израиля заявили, что она была перехвачена.

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