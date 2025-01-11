Нефтяной танкер Sounion, подожженный хуситами в Красном море, спасен

By Euronews и AP

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Нефтяной танкер, который несколько недель горел в Красном море после нападения хуситов и угрозы масштабного разлива нефти, спасен. Об этом сообщила охранная компания.

Греческий танкер MV Sounion, перевозивший миллион баррелей нефти был атакован и подорван йеменскими повстанцами, продолжающими такие нападения в рамках "кампании солидарности с ХАМАС" в связи с войной в Газе.

Спасателям потребовались месяцы, чтобы отбуксировать судно Sounion, потушить пожар и выгрузить оставшуюся нефть.

Пожар на нефтяном танкере Sounion AP/AP

"В течение трех трудных недель пожары были потушены, грузовые танки залатаны и заполнены инертным газом, а судно признано безопасным, - заявила частная охранная фирма Ambrey, которая помогала руководить операцией вместе с европейскими военно-морскими силами и спасателями. - В начале октября судно было отбуксировано на север в Суэц для разгрузки, которая была успешно завершена".

Госдепартамент США предупредил, что разлив нефти с судна Sounion "в четыре раза превысил бы размер катастрофы Exxon Valdez", произошедшей в 1989 году у берегов Аляски.

Хуситы, которые удерживают столицу Йемена Сану уже более десяти лет и ведут борьбу с коалицией во главе с Саудовской Аравией, поддерживающей правительство страны в изгнании, пока не дали комментариев.

Первоначально они атаковали танкер под греческим флагом 21 августа, применив стрелковое оружие, снаряды и беспилотный катер.

Французский эсминец, действующий в рамках операции Евросоюза "Аспидес", спас экипаж из 25 филиппинцев и россиян, а также четырех сотрудников частной охранной компании после того, как они покинули судно, и доставил их в близлежащий Джибути.

Позднее хуситы опубликовали кадры, на которых видно, что они заложили взрывчатку на борту судна и подорвали его.

С начала войны в Газе в октябре 2023 года повстанцы атаковали около 100 торговых судов с помощью ракет и беспилотников.

Они захватили одно судно и потопили два, четыре моряка погибли.

Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией во главе с США в Красном море, либо не достигли своих целей, среди которых были и западные военные суда.

Повстанцы утверждают, что атакуют корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, чтобы заставить Израиль прекратить кампанию против ХАМАС в Газе.

Пожар в порту Ходейда после израильского авиуадара, 24 сентября 2024 года AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Однако многие из атакованных судов практически не имеют отношения к конфликту, а некоторые из них даже направлялись в оказывающий повстанцам поддержку Иран.

В последние недели темп морских атак хуситов снизился.

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Однако они продолжают запускать беспилотники и ракеты, нацеленные на Израиль.

В пятницу израильские военные заявили, что вновь нанесли удары по военной инфраструктуре хуситов в Йемене, включая электростанцию Хизаз и порты Ходейда и Рас-Иса на западном побережье.

Подконтрольные повстанцам СМИ сообщили о гибели одного рабочего и ранении еще шести человек в порту Рас-Иса, на следующий день после того, как хуситы обстреляли Израиль при помощи беспилотников.