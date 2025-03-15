Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Тайна «Башири» — египетской мумии, которую не осмеливается вскрыть ни один археолог

Таинственная мумия
Таинственная мумия
Авторское право Egypt Museum
By یورونیوز فارسی
Опубликовано
Таинственная мумия «Башири» покоряет умы египтологов уже более века, но ни один ученый так и не выяснил ее личность.

Мумия, известная как «Неприкасаемая», была обнаружена почти сто лет назад в 1919 году известным египтологом Говардом Картером в районе Долины царей древнего города Луксор за три года до того, как он обнаружил величественную гробницу Тутанхамона.

Метод, использованный для завязывания бальзамирующих полотен этого древнего трупа, не был замечен ни на одной другой мумии. Ткани завернуты таким образом, что они создали сложный узор на лице. Узор, который напоминает знаменитые египетские пирамиды.

Степень точности и утонченности работы с телом позволяет предположить, что этот человек был очень важной фигурой в древнеегипетском обществе. Однако его личность до сих пор неизвестна, так как вскрытие мумифицированных салфеток для их изучения может нанести непоправимый вред этой уникальной технике мумификации.

Однако ученые использовали другие методы, чтобы заглянуть внутрь мумии и выяснить, кем она была при жизни.

При помощи компьютерной томографии и рентгеновских исследований без соприкосновения с мумией исследователи выяснили, что мумией "Башири" был мужчина ростом около 167 сантиметров.

По мнению ученых, мумия относится к периоду Птолемеев, между II и началом III веков до нашей эры. В этот период искусство и мастерство мумификации достигли пика.

Башири датируется III веком до нашей эры.
Башири датируется III веком до нашей эры. Vania Teofilo/Wikipedia

В настоящее время загадочная мумия хранится в Египетском музее в Каире.

Роли ткани и рисунки на лице мумии напоминают архитектурный дизайн египетских пирамид, что может свидетельствовать о степени уважения и высокого статуса этого человека в обществе.

Но почему ученые не могут разгадать эту мумию?

В ответ следует сказать, что вскрытие ткани мумии — самый прямой способ получить информацию о находящихся в ней останках. Но эти ткани очень деликатные и хрупкие, и их повреждение навсегда уничтожит единственный известный пример этой техники мумификации.

По этой причине специалисты использовали неинвазивные методы, такие как компьютерная томография и рентген.

По словам исследователей, наблюдение за декоративным внешним видом мумии позволяет получить информацию о месте этого человека в жизни. Например, боковой замок на его груди состоит из нескольких рядов бусин и имеет зазубрины в форме головы ястреба, что считается признаком его богатства и значимости.

На лифе, покрывающем тело мумии, изображены сцены, в которых он лежит на кровати в окружении божеств Исиды и Нефтиды. Рядом с ним также четыре сына бога Гора, сына Исиды.

На шпоне мумифицированных ног также имеются два изображения Анубиса, бога погребения. Эти данные свидетельствуют о том, что этот человек был очень богатым и влиятельным, но ни одна из этих зацепок не привела к раскрытию его имени.

Загадочная мумия возрастом 2300 лет
Загадочная мумия возрастом 2300 лет Josse Leemage/ Egypt Musuem

Единственным сохранившимся до наших дней подтверждением личности этого человека является поспешно написанная в его гробнице надпись, которая, возможно, носит название «Башири» или «Нено». Однако до сих пор эксперты не смогли с уверенностью определить, какое имя является правильным.

Специалисты продолжают использовать неинвазивные методы для изучения этих удивительных останков.

Но до тех пор мумия Башири останется окутанной ореолом тайны.

