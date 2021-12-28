Мумию фараона "раздели" при помощи КТ

Мумифицированное тело древнеегипетского фараона было изучено впервые за тысячелетия после того, как его раздели при помощи компьютерного томографа. Это позволило получить ранее неизвестную информацию о Аменхотепе I, правившем Египтом с 1525 по 1504 год до нашей эры, увидеть его лицо. При этом и маска, и бинты мумии остались на месте.

Выяснилось, что фараону было сделано обрезание, сердце сохранено, но другие внутренние органы были удалены через отверстие в боку, через которое тело потом было набито тканью.

"Мы узнали, что он умер в возрасте 35 лет. Его рост составлял примерно 169 сантиметров, у него были хорошие зубы, а тело украшено амулетами и золотым поясом. Мы обнаружили мозг внутри черепа, перед мумификацией он не извлекался, чего никогда не встречалось у других мумий. Также мы обнаружили, что тело было мумифицировано в позе Осириса", - рассказывает археолог Захи Хавасс, бывший министр Египта по делам древностей.

На теле фараона ученые обнаружили множество повреждений, нанесённых уже после мумификации, и предположили, что мумию осквернили расхитители гробниц. Древние жрецы приложили немало усилий для её восстановления.

Исследователи надеются, что изучение и других останков при помощи КТ позволит больше узнать о людях прошлого.