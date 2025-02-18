Рубио: "Всем сторонам придется пойти на уступки"

РЕКЛАМА

Прекращение войны в Украине потребует уступок со всех сторон, заявил после американо-российских переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Киев и Брюссель будут включена в переговорный процесс.

По словам Рубио, стороны также договорились о необходимости восстановить нормальную работу посольств в Москве и Вашингтоне и "устранить раздражители" в отношениях РФ и США.

В интервью агентству АР Рубио сказал, что встреча в Саудовской Аравии стала "первым шагом на длинном и трудном пути", заверив, что США стремятся к установлению прочного и справедливого мира в Украине.

Помимо вышеуказанных целей, стороны договорились "изучить возможности" более тесных отношений и экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США договорились в ближайшее время назначить послов в обеих столицах.

Российские СМИ сообщают, что Вашингтон направил Москве запрос на согласование спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда на пост американского посла в России, который в конце 1980-х уже работал в дипмиссии США в СССР.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после беседы сказал, что делегации РФ и США провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". По его мнению,** переговоры прошли неплохо. "Мы договорились учитывать интересы друг друга", - подчеркнул Ушаков.

Конкретная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сказал Ушаков, опровергнув сообщения нескольких СМИ, что она может состояться уже на следующей неделе.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, сказав в то же время, что стороны "всё еще далеко" от решений, "диалог только начат".

Телеканал FoxNews со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщает, что проведение в Украине новых выборов может стать ключевой частью мирного соглашения. И США, и Россия считают, что у Владимира Зеленского мало шансов на переизбрание, цитирует свои источники телеканал.

Первые за несколько лет переговоры официальных лиц России и США продлились в Эр-Рияде в общей сложности 4,5 часа.

Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В администрации США уточнили, что рассматривают эту встречу не как начало "переговоров" по Украине, а скорее как продолжение телефонного разговора между президентами США и РФ, который состоялся на прошлой неделе. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула: "Не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, касающееся деталей или прогрессом в каких-либо переговорах".

Как сообщает телеграм-канал "Контекст" со ссылкой на Кирилла Дмитриева, которого называют близким к Путину финансистом, российская сторона передала американцам ряд предложений в торгово-экономической сфере.

В канун переговоров в интервью телекомпании CNN Дмитриев заявил, что уже встречался с некоторыми членами команды президента США Трампа. Он заметил, что "Трамп активно решает множество проблем в мире", выразив надежду на "позитивную дискуссию" и на улучшение отношений между США и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины в Саудовской Аравии не участвуют во встрече делегаций США и РФ (накануне туда прибыла украинская правительственная делегация для подготовки визита Зеленского - прим.). По словам украинского лидера, Украина не примет никаких договорённостей о ее судьбе, которые могут заключить США и Россия без её участия.