Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Рубио: "Всем сторонам придется пойти на уступки"

Встреча официальных лиц США и России в Саудовской Аравии в понедельник, 17 февраля 2025 года.
Встреча официальных лиц США и России в Саудовской Аравии в понедельник, 17 февраля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Госсекретарь США по итогам переговоров заявил, что достижение мира в Украине потребует уступок от всех сторон, добавив, что Киев и Брюссель будут включены в переговорный процесс. Участники переговоров также договорились восстановить нормальную работу посольств в Москве и Вашингтоне.

РЕКЛАМА

Прекращение войны в Украине потребует уступок со всех сторон, заявил после американо-российских переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Киев и Брюссель будут включена в переговорный процесс.

По словам Рубио, стороны также договорились о необходимости восстановить нормальную работу посольств в Москве и Вашингтоне и "устранить раздражители" в отношениях РФ и США.

В интервью агентству АР Рубио сказал, что встреча в Саудовской Аравии стала "первым шагом на длинном и трудном пути", заверив, что США стремятся к установлению прочного и справедливого мира в Украине.

Помимо вышеуказанных целей, стороны договорились "изучить возможности" более тесных отношений и экономического сотрудничества.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США договорились в ближайшее время назначить послов в обеих столицах.

Российские СМИ сообщают, что Вашингтон направил Москве запрос на согласование спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда на пост американского посла в России, который в конце 1980-х уже работал в дипмиссии США в СССР.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после беседы сказал, что делегации РФ и США провели "очень серьезный разговор по всем вопросам". По его мнению,** переговоры прошли неплохо. "Мы договорились учитывать интересы друг друга", - подчеркнул Ушаков.

Конкретная дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сказал Ушаков, опровергнув сообщения нескольких СМИ, что она может состояться уже на следующей неделе.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, сказав в то же время, что стороны "всё еще далеко" от решений, "диалог только начат".

Телеканал FoxNews со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщает, что проведение в Украине новых выборов может стать ключевой частью мирного соглашения. И США, и Россия считают, что у Владимира Зеленского мало шансов на переизбрание, цитирует свои источники телеканал.

Первые за несколько лет переговоры официальных лиц России и США продлились в Эр-Рияде в общей сложности 4,5 часа.

Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В администрации США уточнили, что рассматривают эту встречу не как начало "переговоров" по Украине, а скорее как продолжение телефонного разговора между президентами США и РФ, который состоялся на прошлой неделе. Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс подчеркнула: "Не думаю, что люди должны рассматривать это как нечто, касающееся деталей или прогрессом в каких-либо переговорах".

Как сообщает телеграм-канал "Контекст" со ссылкой на Кирилла Дмитриева, которого называют близким к Путину финансистом, российская сторона передала американцам ряд предложений в торгово-экономической сфере.

В канун переговоров в интервью телекомпании CNN Дмитриев заявил, что уже встречался с некоторыми членами команды президента США Трампа. Он заметил, что "Трамп активно решает множество проблем в мире", выразив надежду на "позитивную дискуссию" и на улучшение отношений между США и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины в Саудовской Аравии не участвуют во встрече делегаций США и РФ (накануне туда прибыла украинская правительственная делегация для подготовки визита Зеленского - прим.). По словам украинского лидера, Украина не примет никаких договорённостей о ее судьбе, которые могут заключить США и Россия без её участия.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Макрон принимает европейских лидеров в Париже

Мюнхенская конференция по безопасности: 7 цитат, которые необходимо запомнить

Зеленский: пришло время создать "Вооруженные силы Европы"