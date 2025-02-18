Войска Израиля остаются "в пяти стратегических точках" на территории Ливана

РЕКЛАМА

Во вторник израильские войска покинули приграничные деревни на юге Ливана в срок, установленный соглашением о прекращении огня c военизированной шиитской группировкой "Хезболлах", заключенным при посредничестве США, но остались в пяти стратегических точках на территории Ливана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия "останется в буферной зоне в Ливане на пяти контрольных постах" для защиты от любых нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах". Он также сообщил, что армия установила новые посты на израильской стороне границы и направила туда подкрепление. "Мы полны решимости обеспечить полную безопасность каждой северной общины", - сказал министр.

Надав Шошани, представитель израильских военных, заявил, что сохранение войск на пяти пунктах в Ливане необходимо для обеспечения безопасности израильских граждан, живущих вблизи границы. Около 60 000 из них остаются вынужденными переселенцами в результате предыдущих боевых действий. По словам Шошани, "временная мера" была одобрена возглавляемым США органом, наблюдающим за прекращением огня.

Ливанские вооруженные силы сообщили, что после вывода ЦАХАЛ они ночью развернули свои силы в нескольких деревнях и городах на юге Ливана. Развертывание осуществлялось в координации с возглавляемым США комитетом, наблюдающим за прекращением огня с Израилем 27 ноября, и силами наблюдателей ООН UNIFIL.

В ливанской армии также сообщили, что специализированные подразделения приступили к проведению инженерных изысканий, открытию дорог, работе с неразорвавшимися боеприпасами и подозрительными предметами в этих районах".

В заявлении также подчеркивается "необходимость соблюдения гражданами указаний военных подразделений, дислоцированных в южных регионах, для скорейшего завершения вышеупомянутых работ, а также сохранения их жизни и безопасности".

Ливанские лидеры осудили продолжающееся присутствие Израиля как оккупацию и нарушение соглашения, заявив, что Израиль должен был полностью вывести войска до вторника.

Президент, премьер-министр и спикер парламента в совместном заявлении подчеркнули, что продолжающееся присутствие Израиля в пяти точках является нарушением соглашения о прекращении огня. Они призвали Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы заставить Израиль полностью уйти.

"Продолжающееся присутствие Израиля на любом участке ливанской территории является оккупацией со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями в соответствии с международной законностью", - говорится в заявлении.

Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболлах" пригрозила ответными мерами. Лидер группировки Наим Кассем, чей предшественник Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара в сентябре, заявил в воскресенье, что "не может быть никаких оправданий" для израильских солдат, остающихся в Ливане.

Согласно первоначальным условиям прекращения огня израильские солдаты в буферной зоне на юге Ливана должны были быть заменены ливанской армией и миротворцами ООН в конце января. Затем этот срок был продлен до 18 февраля.

"Хезболлах" должна была отвести свои силы к северу от реки Литани, которая находится примерно в 30 км от израильской границы.

Агентство Associated Press сообщает, что сотни жителей деревень на юге Ливана собрались у дороги в ожидании разрешения пройти и проверить свои дома, некоторые пытались оттеснили блокпосты. В других местах армия разрешила жителям войти. Многие из их домов были разрушены во время конфликта. В приграничной деревне Кфар-Кила люди были ошеломлены масштабами разрушений: целые участки домов были стерты с лица земли.

Нападение на миротворцев ООН

В минувшую в Бейруте произошло нападение сторонников группировки "Хезболлах" на автоколонну Временных сил ООН (ВСООНЛ) в Бейруте.

Премьер-министр Ливана осудил это нападение и пообещал, что виновные будут арестованы. Участники беспорядков две ночи подряд блокировали дорогу к единственному в стране аэропорту из-за решения, запрещающего двум иранским самолетам приземлиться в Бейруте. Израильские военные обвиняют Тегеран в использовании гражданских самолетов для контрабанды наличности в Бейрут для вооружения ливанской группировки.

Колонна, на которую было совершено нападение, везла миротворцев в аэропорт, в ВСООНЛ заявили, что ранения получил уходящий заместитель командующего силами. Власти Ливана задержали более 25 человек в рамках расследования.

Группировка "Хезболлах" осудила любые нападения на силы ВСООНЛ, а также обвинила ливанскую армию в "неоправданном" нападением на мирных граждан в ответ на применение слезоточивого газа.

Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась 8 октября 2023 года, когда поддерживаемая Ираном группировка выпустила ракеты по территории Израиля, таким образом выступив на стороне исламистской группировки ХАМАС, убившей 1200 человек в ходе атак на юг Израиля 7 октября.

Боевые действия в Ливане активизировались в сентябре, после того как Израиль дистанционно взорвал пейджеры и рации, которыми пользовались члены "Хезболлах". Насралла был убит вскоре после этого, когда израильские военные разбомбили здание на юге Бейрута.

Израильские войска вошли в Ливан 1 октября. Почти два месяца спустя Израиль и "Хезболлах" договорились о прекращении огня при посредничестве США и Франции.

Власти Ливана заявляют, что погибли 4 000 человек.

Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в разгар конфликта, около 100 000 до сих пор не могут вернуться.