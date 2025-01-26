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Жители юга Ливана попытались вернуться домой, израильская армия открыла огонь: 15 погибших

Ливанские женщины с портретами убитого лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы осматривают разрушения в своей деревне Айта аш-Шааб, Южный Ливан, 26 января 2025 г.
Ливанские женщины с портретами убитого лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы осматривают разрушения в своей деревне Айта аш-Шааб, Южный Ливан, 26 января 2025 г. Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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15 человек погибли и более 80 получили ранения в воскресенье на юге Ливана, сообщили в Минздраве страны. Израиль объявил в пятницу, что пока не покинет юг Ливана, несмотря на договорённость. Но местные жители решили вернуться, несмотря ни на что.

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15 человек погибли и более 80 получили ранения в воскресенье на юге Ливана, сообщили в Минздраве страны.

В соответствии с соглашением от 27 ноября прошлого года, положившим конец противостоянию между израильской армией и боевиками шиитского движения "Хезболлах", военнослужащие ЦАХАЛ должны были завершить вывод войск из Южного Ливана в это воскресенье. Но Израиль объявил в пятницу, что военная операция будет продолжена, поскольку ливанская армия заняла позиции не во всех районах южного Ливана и не может гарантировать, что "Хезболлах" не восстановит там свое присутствие. Ливанская армия в ответ заявила, что не может занять позиции, пока израильские войска не уйдут.

Сотни местных жителей в воскресенье попытались вернуться в свои деревни. По данным ливанских властей, израильские военные открыли огонь по демонстрантам, часть из которых несла флаги "Хезболлах" и требовала ухода ЦАХАЛ в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Среди погибших две женщины и солдат ливанской армии, говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Израильская армия обвинила "Хезболлах" в разжигании воскресных протестов. В её заявлении говорится, что военнослужащие произвели предупредительные выстрелы, чтобы “остановить приближающихся подозреваемых”. Сообщается, что несколько человек, находившиеся в непосредственной близости от израильских войск, были задержаны и в настоящее время допрашиваются.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил в воскресенье, что “суверенитет и территориальная целостность Ливана не подлежат обсуждению”. Он призвал “проявлять сдержанность и доверять ливанским вооруженным силам”. \

Ливанская армия в отдельном заявлении сообщила, что сопровождает гражданских лиц в некоторые города в приграничной зоне, и призвала жителей следовать военным инструкциям для обеспечения своей безопасности. Спикер парламента Набих Берри, чья партия “Движение Амаль” состоит в союзе с "Хезболлой" и который выступал в качестве посредника между группировкой боевиков и США во время переговоров о прекращении огня, заявил, что воскресное кровопролитие "является четким и срочным призывом к международному сообществу действовать немедленно и заставить Израиль уйти с оккупированных ливанских территорий".

Специальный координатор ООН по Ливану Джанин Хеннис-Пласшарт и глава миссии миротворческих сил ООН, известных как ВСООНЛ, генерал-лейтенант Дж. Арольдо Лазаро в совместном заявлении призвали Израиль и Ливан соблюдать обязательства в рамках соглашения о прекращении огня.

В ВСООНЛ заявили, что дальнейшее насилие может подорвать хрупкую ситуацию в области безопасности в этом районе и "перспективы стабильности, которые откроются после прекращения боевых действий и формирования правительства в Ливане”. В нем содержался призыв к полному выводу израильских войск, вывозу несанкционированного оружия и имущества к югу от реки Литани, передислокации ливанской армии на весь юг Ливана и обеспечению безопасного и достойного возвращения перемещенных гражданских лиц по обе стороны "Голубой линии".

На сегодня до 112 000 ливанцев остаются перемещёнными лицами.

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