Миграционный кризис. "Албанский проект" Джорджи Мелони застопорился

By Euronews

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Так называемый "албанский проект" премьер-министра Италии Джорджи Мелони по приему мигрантов, похоже, застопорился.

Правительство расторгло трудовые соглашения почти со всеми сотрудниками, нанятыми для управления центрами содержания под стражей, построенными Италией в Албании. Интернет-газета Domani получила документ, подтверждающий, что контракты с кооперативом Medihospes (для работников центра) прекращаются с 15 февраля. Это значит, что в албанских центрах Шенджин и Гьядер, останутся дежурить лишь несколько полицейских и врачей.

Италия освобождает миграционные центры в Албании после юридических неудач

Проект по превращению центральной Албании в место для лиц, ищущих убежища, может оказаться труднореализуемым из-за юридических препятствий. 31 января Апелляционный суд в Риме отказался признать законным арест 35 граждан Бангладеш и 8 египтян, которые были переведены в Албанию. По решению суда все они были отправлены в Италию. Это была третья попытка Мелони реализовать свой "албанский проект". Подобные решения в отношении мигрантов были приняты и в прошлом году. По данным СМИ, правительство Италии пытается изменить статус центров, ожидая решения Европейского суда. Вердикт ожидается 25 фквраля.

Миграционное соглашение Рима с Тираной

Протокол, подписанный в феврале прошлого года, предусматривал передачу двух участков земли под строительство сооружений для размещения мигрантов и просителей убежища, незаконно прибывших на территорию Италии. Эти два центра были созданы в албанских городах Шенджин и Гьядер при финансовой поддержке Италии. Вокруг двух объектов возведены стены высотой 4 метра. Предполагалось, что в Албанию будут переводить нелегальных мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища уже были отклонены в центрах в Италии. Прежде всего речь идет о нелегалах, взятых на борт в международных водах кораблями итальянской береговай охраны.

По словам Галеаццо Биньями, лидера фракции "Братья Италии" в парламенте, в ближайшее время в отношении центров для мигрантов в Албании будут приняты новые решения. В интервью Quotidiano Nazionale он сказал: "Центры в Албании являются частью более широкой стратегии, которая включает в себя контроль за отправлением нелегальных мигрантов в Европу, двусторонние соглашения с заинтересованными странами, патрулирование побережья североафриканских государств при участии ЕС".

По сообщениям итальянских СМИ, протокол, подписанный Римом и Тираной относительно приема нелегальных мигрантов и создания для них центров в Албании, останется без изменений. Однако власти намерены пересмотреть нормативную базу, с целью сделать ее более эффективной.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что правительство работает над решениями, которые бы позволили обеспечить эффективную работу центров по приему мигрантов в Албании.

"Итальянская" модель решения миграционного вопроса: что говорят в Европе?

Соглашение между Италией и Албанией об управлении миграционными потоками вызвало неоднозначную реакцию в Европе. С одной стороны, некоторые государства-члены, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен увидели в этой модели инновационное решение, которое можно использовать для экстернализации определенных процедур предоставления убежища, соблюдая при этом международное право.

Однако такие НПО, как Amnesty International и другие правозащитные группы, предупреждают о риске нарушения прав беженцев. Обеспокоенность по этому поводу выразили левые депутаты Европарламента и Совет Европы.

В целом сложность этого соглашения, особенно с точки зрения затрат, логистики и совместимости с европейскими стандартами, по-прежнему оставляет неопределенность относительно его реальной эффективности и устойчивости как модели. В то же время инициатива Рима по созданию центров для мигрантов в Албании заинтересовала по меньшей мере 15 европейских стран.