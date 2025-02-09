Пятеро тайских заложников вернулись из плена ХАМАС

Заложников освободили в январе, они прошли курс реабилитации в Израиле
Авторское право  Sakchai Lalit/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
В руках боевиков, по имеющимся данным, остаётся ещё один гражданин Таиланда

Пятеро граждан Таиланда вернулись на родину из плена боевиков ХАМАС. Их освободили в рамках соглашения об обмене заложников ещё в конце января, с тех пор они проходили курс реабилитации в израильской больнице.

До октября 2023 года около 30 тысяч тайцев работали в сельском хозяйстве Израиля в рамках договора, заключённого между странами около десяти лет назад. Более 40 граждан Таиланда погибли во время нападения палестинских боевиков на Израиль, более тридцати оказались в заложниках. Из них 23 были отпущены в рамках первого прекращения огня, в ноябре 2023-го, двое скончались в плену, и ещё один, по имеющимся данным, остаётся в руках боевиков до сих пор.

