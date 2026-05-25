Власти Литвы находятся в состоянии повышенной готовности к кибератакам после масштабной утечки данных, затронувшей более 600 000 записей из национальных реестров. По заявлению правительства, утечка, предположительно, является делом рук иностранного государства.

В пятницу Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что утечка в основном затронула реестры недвижимости и юридических лиц. Доступ к данным был получен с использованием учётных записей учреждений, уполномоченных работать с этой информацией.

В понедельник, после раскрытия инцидента, глава государственного предприятия "Центр регистров" Адриюс Юсас подал в отставку.

По словам прокуроров, власти незамедлительно ввели дополнительные меры кибербезопасности: заблокировали учётные записи пользователей, вызвавших подозрения, ограничили доступ и обязали их обновить данные для входа.

В прокуратуре заявили, что к инциденту может быть причастно иностранное государство. Хотя власти не уточнили, о какой стране идёт речь, оппозиционный политик Лауринас Кащюнас в воскресенье написал в соцсетях, что, по его мнению, кража данных является операцией российской разведки. Никаких доказательств он не привёл.

Кащюнас предупредил, что злоумышленники могли получить доступ к адресам сотрудников спецслужб, военных, дипломатов и политиков, что потенциально позволит им вести слежку за этими людьми или оказывать на них давление.

Литовцы проявляют особую осторожность, поскольку страна является одной из главных целей гибридной войны России (источник на английском языке) против Европы, включая акты саботажа, поджоги и вандализм, а также операции по влиянию и атаки на цифровую инфраструктуру и государственные системы.

В последнее время в стране также участились сообщения о появлении беспилотников над её территорией. В прошлую среду жителям столицы, Вильнюса, было предписано укрыться из‑за активности дронов вблизи границы с Беларусью.

В интервью Euronews после инцидента министр обороны Литвы Робертас Каунас предупредил:

"Это новая реальность, с которой сталкиваются государства Балтии. Нам нужно адаптироваться, поскольку вероятность повторения подобных сценариев очень высока".

Во вторник в Вильнюс прибудет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы встретиться с лидерами стран Балтии и обсудить координацию ответа на, по‑видимому, учащающиеся вторжения дронов.