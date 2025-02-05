Парламент Гренландии запретил партиям получать иностранные пожертвования

Парламент Гренландии запретил иностранное финансирование политических партий после угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль полуавтономную территорию Дании.

Текст закона о "целостности политической системы" Гренландии был одобрен и вступил в силу во вторник. Теперь местные партии, включая их молодёжные объединения, больше не могут получать пожертвования от иностранных или анонимных доноров, под которыми понимаются те, "кто проживает или проживал за пределами Гренландии".

Законодатели ускорили принятие закона перед предстоящими парламентскими выборами, которые назначены на 11 марта.

"Учитывая геополитический интерес к Гренландии и текущую ситуацию, когда представители союзной сверхдержавы выразили заинтересованность в приобретении Гренландии и контроле над островом, страна особенно уязвима для попыток повлиять на её выборы и процессы принятия политических решений", – говорится в пояснении к законопроекту.

Мера также ограничивает внутренние политические пожертвования. Общий объём донатов в пользу одной из гренландских партий не может превышать 200 000 датских крон (17 170 евро) в целом, а частные лица могут переводить партиям не более 20 000 крон (1 717 евро).

Кент Фридберг, старший сотрудник по правовым вопросам в парламенте Гренландии, назвал законопроект "в основном превентивной мерой".

Трамп неоднократно заявлял, что хочет получить контроль над богатой ресурсами Гренландией, которая, по его мнению, представляет жизненно важный интерес для национальной безопасности из-за своего стратегического положения в Арктике.

Выступая перед своей инаугурацией в прошлом месяце, нынешний глава Белого дома не исключил возможности достижения этой цели силовым путём.

Во время недавней однодневной поездки в Гренландию его старший сын, Дональд Трамп-младший, пообещал жителям, которым раздали красные кепки: "Мы будем хорошо с вами обращаться".

Муте Эгреде, премьер-министр острова и поборник независимости, настаивает на том, что Гренландия, которая формально является частью Датского королевства, но обладает высокой степенью автономии, "не продаётся".

Большинство 57 000 жителей Гренландии согласны с этим мнением: проведённый в прошлом месяце опрос показал, что 85% из них не хотят, чтобы их остров стал частью США. Только 6% высказались "за", а ещё 9% не определились с позицией.

Парламент Гренландии принял и другие меры для защиты от иностранных угроз. В понедельник политики утвердили правила, которые ограничивают покупку земли негражданами, если они не прожили в Гренландии не менее двух лет.

Выборы состоятся 11 марта, и Эгреде призвал избирателей к единству: "Мы – единый гренландский народ, и сейчас не время разделяться. Когда мы изолированы от внешнего мира, у нас нет возможности критиковать друг друга", – подчеркнул премьер.