Опрос: большинство жителей Гренландии против присоединения к США

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Новый опрос показал, что подавляющее большинство жителей Гренландии - 85 процентов - не хотят, чтобы остров стал частью США, несмотря на стремление президента США Дональда Трампа установить контроль над автономной датской территорией.

Трамп уже не раз высказывал желание присоединить крупнейший в мире остров, богатый природными ресурсами, где расположен американский космический объект.

"Я думаю, что мы его получим", - заявил Трамп в субботу, отметив, что 57 тысяч жителей острова "хотят быть с нами".

Однако опрос, проведенный исследовательской компанией Verian для гренландской газеты Sermitsiaq и датского издания Berlingske, показал, что только 6% жителей хотят присоединиться к США.

Результаты опроса были опубликованы после встречи премьер-министра Дании Метте Фредериксен с союзниками по НАТО, целью которой было укрепление единой европейской позиции на фоне экспансионистской риторики Трампа.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем Фредериксен сказала: "Я хочу убедиться, что Европа едина, не только в ситуации с королевством Дания, но и в более широком смысле".

Шольц высказался более резко, заявив журналистам в ответ на вопрос о полномасштабном вторжении России в Украину, что ""границы не могут быть передвинуты силой", добавив на английском "к кому бы это ни относилось".

Гренландия контролируется Данией, но не входит в Европейский союз. Тем не менее, она имеет особый статус, обеспечивающий доступ к фондам ЕС и свободу передвижения для гренландцев, которые юридически считаются гражданами Евросоюза.

Кроме того, на Гренландию распространяется положение о взаимной обороне, закрепленное в договорах ЕС - это означает, что все страны ЕС обязаны оказывать "помощь и содействие", если кто-то из участников соглашения оказался "жертвой вооруженной агрессии на своей территории".

Трамп не исключил возможность применения военной силы для установления контроля над островом, после того как власти Дании заявили, что он не продается.

Он повторил угрозу во время телефонного разговора с Фредериксен в начале месяца, в котором, как сообщается, пригрозил Дании повышением пошлин.

Фредериксен не упоминала ни Трампа, ни Гренландию во время своего турне по Европе. Однако она подчеркнула, что Европа должна повысить свой оборонный потенциал, чтобы стать сильнее.

"Мы должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - заявила датский лидер.

В последние несколько дней Дания приняла целый ряд мер, касающихся Гренландии, включая план действий на сумму 4,7 миллиона евро по борьбе с расизмом и дискриминацией гренландцев в стране.

Копенгаген также объявил, что потратит 1,95 миллиарда евро на укрепление оборонного потенциала в Арктике и Североатлантическом регионе.