Трамп снова разжёг дебаты о независимости Гренландии

РЕКЛАМА

Очередные требования Дональда Трампа присоединить Гренландию вызвали пугающий шквал дипломатических усилий в Дании и по всей Европе.

Но для гренландцев, мечтающих о независимости, внимание Трампа с новой силой разожгло давние дебаты о возможности достижения этой цели.

Дания колонизировала Гренландию в 1721 году с небольшим перерывом во время Второй мировой войны и вернула ее себе в 1953 году.

Независимость и полная автономия всегда вдохновляли коренных инуитов. Колонизация была сложной и порой жестокой.

Некоторые общины десятилетиями страдали от некачественной жизни с высоким уровнем бедности и низкой продолжительностью жизни.

Они также пережили неудачные социальные эксперименты Дании, включая насильственную имплантацию противозачаточных средств молодым женщинам-инуитам в 70-х годах прошлого века.

А три года назад премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла официальные извинения за "бессердечную" политику насильственного изъятия инуитских детей из семей для отправки в Копенгаген в 50-х годах прошлого века.

Купанук Олсен - крупнейший гренландский блогер с 1,6 млн подписчиков, около 600 000 из которых проживают в США. Она также является сторонницей независимости от Дании.

Она признает, что воинственная риторика Трампа о "захвате Гренландии" звучит как очередная колонизация, но предпочитает рассматривать ситуацию как возможность.

"Я решила не бояться, как и то, что меня не запугать", - сказала она в интервью Euronews, добавив: "Мы просто должны понять, как лучше станцевать с Трампом. Как мы можем извлечь из этого максимальную выгоду?"

"Такой ажиотаж, потому что теперь все гренландцы должны высказать свое мнение, должны ли мы остаться под властью Дании, должны ли мы стать штатом США или должны стать независимыми", - сказала она.

По данным опроса, проведенного по заказу датской газеты Berlingske, 85% гренландцев не хотят становиться частью США, и только 6 % выступают за такую перспективу.

Олсен сказала, что Трамп придерживается "очень распространенного колониального мышления", считая, что "когда у Дании больше не будет Гренландии, мы просто возьмем ее".

"Так колонизаторы разговаривают с другими колонизаторами", - сказала она, добавив: "Мы - люди".

В 2016 году 64 % жителей Гренландии считали независимость "довольно важной" в ходе опроса, опубликованного в гренландской газете Sermitsiaq. Опрос, проведенный в 2017 году для Датской вещательной корпорации, показал, что почти 80 % граждан и политиков Гренландии отвергли бы независимость, если бы она привела к ухудшению качества их жизни. Это вполне может произойти, если независимость приведет к прекращению датского блочного гранта, от которого территория в значительной степени зависит.

РЕКЛАМА

Как это обычно бывает в дебатах такой сложности и значимости, не существует набора фиксированных вариантов того, какую именно форму примет независимость.

По крайней мере, не сейчас.

И большинство людей признают, что любому независимому гренландскому правительству придется опираться на союзников и поддержку, хотя и по собственному выбору.

Недавнее внимание Трампа напомнило гренландцам о их потенциале как территории, богатой ресурсами и обладающей важнейшими полезными ископаемыми, а также о расширении возможностей в арктическом регионе в результате глобального потепления и таяния ледяных покровов.

РЕКЛАМА

Кристиан, 22-летний студент, недавно вернувшийся из США по обмену в Южную Каролину, сказал, что он тоже выступает за независимость, но не за полный разрыв связей с Данией.

"Я думаю, что Гренландия действительно стремится к независимости в плане правительства и всего остального. Поэтому очень здорово, что Дания поддерживает Гренландию в финансовом и экономическом плане", - сказал он.

"Но я понимаю, почему США заинтересованы в этом, потому что они, очевидно, очень заинтересованы в геополитическом положении Гренландии и во всех ресурсах, которые они могут заполучить".

Коренные жители Гренландии - инуиты, но имеют датские паспорта. Возможность иметь свой собственный - лишь одна из перспектив независимости для инуитов Гренландии, которые составляют подавляющее большинство населения, говорит член парламента Пеле Броберг, представляющий партию Налерак, выступающую за независимость.

РЕКЛАМА

Он активно приветствует интерес Трампа к Гренландии и считает, что существует большой потенциал для согласия на более широкое присутствие США.

"Моей первой реакцией было "наконец-то", потому что он говорил то же самое в 2019 году, когда заявил, что хочет купить Гренландию - и я не поддерживаю идею покупки, - но тогда я был единственным политиком, который сказал, что впервые с тех пор, как мы были аннексированы в 53 году, другая страна заявила, что Гренландия действительно имеет ценность", - сказал он в интервью Euronews.

"Я приветствую военное присутствие США, и мы не против того, чтобы они строили новые базы", - сказал он.

"Одна из вещей, которую мы до сих пор отстаивали в независимом сценарии, - это то, что мы хотели бы заключить с США соглашение об обороне. Мы не видим будущего независимой страны без оборонного соглашения с США. И второе - мы уже очень давно пытаемся наладить торговлю между США и Гренландией", - сказал он о том, какими могут быть последствия того, что Трамп выполнит свои требования.