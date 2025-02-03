Взрыв в Москве: есть погибший и раненые. Целью мог быть создатель воевавшего в Донбассе батальона

В понедельник утром в вестибюле элитного жилого комплекса на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Как сообщает "Интерфакс", медики и полиция подтвердили гибель одного человека, ещё четверо пострадали.

По предварительной информации, целью покушения был Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. По данным из открытых источников, он возглавлял Федерацию бокса самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и был основателем батальона специального назначения "Арбат", воевавшего против ВСУ в Донбассе.

Украинские СМИ, со ссылкой на Службу безопасности Украины, называют его "криминальным авторитетом", близким к свергнутому президенту Виктору Януковичу.

В результате взрыва предварительно погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Investigative Committee of Moscow via AP

Тело погибшего на месте в настоящее время не опознано. Ранее, телеграм-канал Baza, связанный с российскими спецслужбами, писал, что Саркисян "выжил и госпитализирован в одну из московских больниц". Жертвой взрыва мог быть его охранник.

Позже появились сообщения о смерти Саркисяна. По данным источника телеграм-канала 112, близкого к российским силовиками, основатель "Арбата" "скончался в реанимации, не приходя в сознание".

По словам очевидцев, взрыв в ЖК "Алые паруса" произошёл, когда один из жильцов вошёл в здание вместе с охраной. Предварительно, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство, сообщают российские СМИ.

Сапёры проверяют другие помещения и прилегающую территорию жилого комплекса, где произошёл взрыв, и изучают камеры видеонаблюдения, сообщили в правоохранительных органах.

17 декабря 2024 года российский генерал Игорь Кириллов, возглавлявший силы радиационной, химической и биологической защиты, был убит в результате взрыва бомбы, когда выходил из жилого дома в Москве.

На юге России при атаке БПЛА загорелись топливные заводы

Несколько энергетических объектов в России загорелись после атаки десятков беспилотников. Минобороны РФ утверждает, что подразделения ПВО за ночь перехватили 70 украинских беспилотников в небе над РФ.

В Волгограде "массированная" атака БПЛА стала причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе, говорится в сообщении администрации региона, опубликованном в Telegram. Пострадавших нет.

Незадолго до начала воздушной атаки в городе состоялся праздничный салют в честь 82-й годовщины Сталинградской Победы.

В Астраханской области дроны были направлены на "объекты топливно-энергетической инфраструктуры", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, добавив, что "повреждения объектов химической опасности" удалось избежать.

Временные ограничения вводились в ряде аэропортов.

Украина подтвердила факт нападения на эти энергетические объекты, но не взяла на себя ответственность.

В последние месяцы Киев активизировал свои воздушные атаки на российские энергетические и военные объекты, называя это ответом на непрекращающиеся обстрелы Россией украинских городов и энергетической сети.