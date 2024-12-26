Оппозиция Южной Кореи добивается импичмента и.о. президента Хан Док Су

By Euronews

Хан отказывается заполнить три вакансии в Конституционном суде, который готовится рассмотреть обвинения в мятеже, выдвинутые против отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля.

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В четверг основная оппозиционная партия Южной Кореи внесла предложение об импичменте премьер-министра и исполняющего обязанности президента Хан Док Су в связи с его нежеланием заполнить три вакансии в Конституционном суде.

Назначения имеют решающее значение, поскольку суд готовится рассмотреть обвинения в мятеже, выдвинутые против отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля после его кратковременного указа о военном положении 3 декабря.

Спор о назначениях в суд усугубил политический паралич в стране, приостановив дипломатию на высоком уровне и вызвав беспокойство на финансовых рынках.

Национальное собрание, контролируемое оппозицией, выбрало кандидатов на должности трех судей. В ответ Хан повторил в телевизионном заявлении, что не будет производить назначения без двухпартийного согласия.

Спикер Национального собрания У Вон Шик раскритиковал позицию Хана, заявив, что она "ущемляет право Национального собрания выбирать судей Конституционного суда".

Консервативная партия "Сила народа", члены которой в основном бойкотировали голосование, заявила, что Хан не должен использовать президентские полномочия для назначения судей, пока Юн Сок Ёль формально остается на своем посту.

Демократическая партия обвинила консерваторов в том, что они затягивают судебный процесс, чтобы спасти президентское кресло Юн Сок Ёля.

Лидер Демократической партии Пак Чан Дэ раскритиковал Хана, заявив: "У него нет ни квалификации для работы в качестве действующего лидера, ни желания соблюдать Конституцию".

Голосование по вопросу импичмента Хана может состояться уже в пятницу.

'Сосредоточьтесь на поддержании стабильности'

Полномочия президента были приостановлены 14 декабря после того, как Национальное собрание проголосовало за его импичмент.

Конституционный суд, в котором сейчас не хватает трех судей, должен поддержать импичмент Юна шестью из девяти членов, чтобы официально прекратить его президентство.

Хан защитил свою позицию, заявив, что "исполняющий обязанности президента должен сосредоточиться на поддержании стабильности в управлении, чтобы помочь стране преодолеть кризис, воздерживаясь при этом от осуществления значительных полномочий... включая назначения в конституционные институты".

"Я воздержусь от назначения судей Конституционного суда до тех пор, пока правящая и оппозиционная партии не представят согласованное предложение", - добавил Хан.

Помимо судебного противостояния, Хан столкнулся с противодействием оппозиции из-за своего вето на сельскохозяйственные законопроекты и отказа одобрить расследование в отношении Юна и обвинений в коррупции, связанных с женой Юна, Ким Кеон Хи.

В случае импичмента обязанности Хана возьмет на себя вице-премьер Чхве Сан Мок.

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Юридический порог для импичмента действующего президента остается неоднозначным. В то время как большинство чиновников могут быть подвергнуты импичменту простым большинством голосов в Национальном собрании, для отстранения президента требуется две трети голосов.

Демократической партии, имеющей 170 из 300 мест, потребуется дополнительная поддержка со стороны других партий, чтобы достичь такого большинства.

Юн Сок Ёль, тем временем, избегает вызовов правоохранительных органов по обвинению в мятеже и блокирует обыски в своем офисе.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников вызвало Юна на допрос в связи с обвинениями в превышении полномочий и организации мятежа.

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Власти уже арестовали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министра обороны и начальника полиции, причастных к попытке введения военного положения.

Адвокат Юна утверждает, что указ о военном положении был призван "забить тревогу против... политических злоупотреблений" и не является мятежом.