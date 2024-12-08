Экс-министр обороны Южной Кореи арестован по обвинению в госизмене

РЕКЛАМА

В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны Ким Ён Хёна по обвинению в госизмене и мятеже. Ким ушел в отставку 4 декабря, заявив, что "берет на себя ответственность за все инциденты, связанные с введением военного положения".

Ранее полиция начала расследование по делу о госизмене в отношении президента Юн Сок Ёля, который ненадолго объявил военное положение из-за конфликта с оппозицией, обвинив ее в симпатиях к КНДР. Он отменил свое решение спустя шесть часов, после того как 190 законодателей силой проникли в закрытый парламент и проголосовали за отмену указа.

7 декабря Юн принес извинения за свои действия, но не стал объявлять об уходе в отставку, а для объявления импичмента депутатам не хватило всего 8 голосов.