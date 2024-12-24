NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Христиане Дамаска потребовали защитить их права

Магазин рождественских украшений в Дамаске
Магазин рождественских украшений в Дамаске Авторское право Кадр из видео телеканала NOS via EBU
Авторское право Кадр из видео телеканала NOS via EBU
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В пригороде Хамы боевики подожгли рождественскую елку. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало волну возмущения. Пришедшие к власти исламисты обещают наказать виновных и вернуть декорации на место.

РЕКЛАМА

Сотни жителей христианских районов Дамаска вышли на акцию протеста после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором боевики поджигают рождественскую елку в расположенном вблизи Хамы городе Сукайлабия, большинство населения которого составляют христиане.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, боевики были иностранцами из исламистской группировки "Ансар аль-Таухид".

Религиозный лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", во главе с которой повстанцы свергли режим Башара Асада, выступил с видеообращением в котором заявил, что те, кто сжег дерево, "не являются сирийцами", и пообещал их наказать, а также восстановить рождественское убранство к празднику.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию Сирии сроком на пять лет

Власти Сирии заявили о конце операции против сторонников Асада в Латакии и Тартусе

Временный президент Сирии обещает расследовать насилие в Латакии и наказать виновных