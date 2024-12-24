Христиане Дамаска потребовали защитить их права

By Euronews

В пригороде Хамы боевики подожгли рождественскую елку. Видео с инцидентом попало в соцсети и вызвало волну возмущения. Пришедшие к власти исламисты обещают наказать виновных и вернуть декорации на место.

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Сотни жителей христианских районов Дамаска вышли на акцию протеста после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором боевики поджигают рождественскую елку в расположенном вблизи Хамы городе Сукайлабия, большинство населения которого составляют христиане.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, боевики были иностранцами из исламистской группировки "Ансар аль-Таухид".

Религиозный лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", во главе с которой повстанцы свергли режим Башара Асада, выступил с видеообращением в котором заявил, что те, кто сжег дерево, "не являются сирийцами", и пообещал их наказать, а также восстановить рождественское убранство к празднику.